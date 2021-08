Constituyentes del distrito 21 adelantan: a fines de agosto partirá redacción sobre nueva Carta Magna

Ya ha pasado prácticamente un mes desde que se produjo la instalación de la Convención Constitucional. Fue el 4 de julio pasado cuando los 155 integrantes de la instancia colegiada asumieron sus funciones para la elaboración de la propuesta de una nueva carta fundamental.

Han sido cuatro semanas en que la función primordial de los convencionales ha sido la articulación del trabajo interno, a través de las distintas comisiones, para sentar las bases de lo que será la redacción del articulado de la Constitución.

Al respecto, la convencional del distrito 21, Paulina Veloso, reconoció que estas semanas han sido de un trabajo “intenso, eso es lo que define mejor el proceso”. La representante de RN aseguró que “si bien no hemos ingresado al debate de los temas de fondo que le interesan a la mayoría de los ciudadanos, hemos avanzado en darnos una organización interna y en generar distintas comisiones para contribuir a funcionar de mejor manera y así establecer reglas o límites para que los convencionales podamos actuar”.

También hizo un punto con las polémicas en la instancia: “Más allá de los dimes y diretes de uno y otro lado que cubre la prensa, la mayoría de los convencionales estamos preocupados de desarrollar las propuestas en un máximo de 30 días, ya sea del reglamento, o de la participación ciudadana, la equidad territorial o de la consulta indígena”.

Según Veloso, “hemos avanzado en temas que son importantes para determinar que la generación de propuesta de nueva Constitución sea inclusiva, participativa pero, por sobre todo, descentralizada y con equidad territorial”.

La convencional estimó que “acercándonos a la última semana de agosto, debieran estar todas las propuestas de las distintas comisiones. Por lo tanto, ya en septiembre estaríamos de lleno viendo los temas de fondo, como salud, educación y pensiones que son los asuntos que le interesa a la ciudadanía”.

Asimismo, consideró que los nueve meses para redactar la propuesta de nueva Constitución, que se puede aplazar por tres meses, es suficiente para cumplir su labor: “Conocíamos las reglas del juego cuando éramos candidatos y tenemos que ser responsables porque no es solo extender el plazo. Es también un tema de presupuesto, de recursos públicos pagados por todos los chilenos y chilenas”.

LUIS BARCELÓ

Por su parte, el constitucional Luis Barceló consideró que hay un “progreso evidente y cualitativo” al evaluar lo hecho en las primeras cuatro semanas de funcionamiento, pese a que “cuando empezamos a trabajar, no teníamos nada, absolutamente nada, ni siquiera en temas de infraestructura y logística se cumplía con un mínimo estándar para trabajar bien”.

“Hubo que crear todo de la nada y se ha avanzado mucho. Se está haciendo un reglamento por cada comisión y eso puede estar listo a finales de agosto. Es un trabajo realmente complejo. Hay que sistematizar y armonizar para que no haya contradicciones entre una parte y otra”, reseñó.

Sobre esa base, el convencional del distrito 21 adelantó que “la idea de la presidencia y la vicepresidencia de la convención y lo que observamos, es que vamos a entrar a los temas de fondo, que son los que le interesan a la gente que votó, entre finales de agosto y principios de septiembre”.

Desde ahí en adelante, esbozó que se tratará los asuntos “que le interesan al pueblo en materias sociales, como salud, educación, vivienda, medio ambiente, de descentralización y regionalización, de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de las posibles autonomías territoriales, entre otros”.

Adelantó que desde ese momento se “van a ver los temas, unos más filosos que otros, como el rol del Estado, el modelo de sociedad que queremos van a haber, con seguridad, grandes discusiones”. Pese a lo anterior, sostuvo que la mayoría de la convención, incluida algún sector de la derecha, “va a estar por la construcción de un estado social democrático de derechos, que asegure el cumplimiento de algunos derechos básicos. Lo que vamos a tener será una Constitución de centro izquierda. Eso es lo que me atrevo a pensar, con un rol del Estado mucho más activo que el actual, donde desaparecerá el principio de subsidiario, lo que no significa que los privados no tengan un rol relevante en la construcción del país”.

Luis Barceló puso como ejemplo lo que sucede “en Alemania, España, Italia o Francia, donde también hay estados sociales de derechos. Los empresarios tienen un rol importante, solo que ahora habrá mayor injerencia del Estado, no que lleve a cabo muchas obras, pero sí al menos más vigilante y con control más estricto de las provisiones del mundo privado a los servicios públicos.”

DIÁLOGO CIUDADANO

Luis Barceló: “En estas semanas se ha generado un diálogo y una conversación muy cívica, muy republicana, donde nos estamos conociendo y dando cuenta que los prejuicios recíprocos que teníamos respecto de los demás, se empiezan a caer y sale al desnudo la buena calidad de los convencionales”

CRÍTICAS A LA MESA DIRECTIVA

Paulina Veloso: “En cuanto al manejo de la mesa directiva, algunas veces la presidenta de la mesa ha caído en algunas imprecisiones o comentarios desafortunados que nos caricaturizan a todos. A veces da un poquito de vergüenza cuando ella (Elisa Loncón) comenta, por ejemplo, que hemos bajado de peso o cuando (Daniel) Stingo se queja que no nos han pagado el sueldo. Ahí uno piensa en todos los trabajadores que esperan a fin de mes para recibir su sueldo y que si no tienen dinero para colación, buscan cómo resolver esa situación”.