Diputados de oposición presentan acusación constitucional contra ministro Figueroa

Parlamentarios de oposición presentaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que ya había sido anunciada.

Fueron 12 los parlamentarios que firmaron la acusación, que posee 110 páginas, con tres capítulos sobre condiciones de los establecimientos, del personal y sobre la integridad de las comunidades educativas.

La diputada Vallejo indicó que “el Ministerio de Salud no sólo no ha puesto más recursos, no ha adecuado las leyes y ha permitido la disminución de los recursos para dar continuidad y resguardo al derecho a la educación, tanto virtual como presencial”.

“Hay menos recursos y eso ha a impactado a las escuelas que no tienen condiciones mínimas para que los niños retornen a la presencialidad. Hay una vulneración inaceptable y que merece una acusación constitucional”, añadió la parlementaria.