Team Cicleskano de Cabrero se alista para el retorno de competencias en Biobío

Desde su llegada, la pandemia del Covid-19 ha paralizado durante extensos meses la realización de miles de campeonatos deportivos a lo largo de todo Chile.

En este contexto el ciclismo tanto de ruta como de montaña, ha sufrido oscuros momentos, ya que se trata de una disciplina deportiva que tanto en su entrenamiento como en la competencia se desarrolla de forma colectiva.

Dentro de la provincia de Biobío, uno de los referentes del ciclismo principalmente en la modalidad XCO, Team Cicleskano de Cabrero, se proyecta positivamente a retomar las competencias siendo dueños de casa, ya que pretenden materializar la realización de un campeonato en el mes de septiembre, que servirá como precedente organizativo para la materialización en los meses de verano de la reconocida nacionalmente “Copa Cicleskano”.

“Estamos analizando como directiva la realización de una competencia donde implementemos detalladamente los protocolos sanitarios solicitados por el Ministerio de Salud, queremos que nos sirva para tantear terreno y poder realizar más adelante la Copa Cicleskano. Cada vez que realizamos una carrera acá llega mucha gente, por lo que esperamos estar preparados de la manera adecuada”, aseveró Claudio Sáez uno de los principales referentes deportivos del combinado cabrerino.

PRECEDENTE DEPORTIVO

En el marco de una de las últimas competiciones donde los cabrerinos dijeron presente, a mediados de marzo 2020, fue el Campeonato Nacional XCO de Pichilemu, donde la representante de Cicleskano, Carla Canales, se consagró como la mejor de Chile en la categoría damas amateur. Carrera en ascenso que la destacada deportista se encuentra retomando actualmente después de convertirse en madre por primera vez. Con planes de entrenamientos controlados semanalmente Carla se encuentra trabajando con miras a retomar la alta competencia, “a fin de año me gustaría volver a las competencias si la contingencia sanitaria lo permite porque mi hijo estará más grande y podré desviar un poco más de horas para entrenar.

Mi hijo ya tiene cinco meses y he tenido una gran recuperación postparto. A los dos meses comencé a subirme a la bicicleta y he podido encontrar tiempos para salir a hacer ruta, encontrando apoyo en mi madre, quien me acompaña en este proceso de regresar al deporte paulatinamente”, relató la campeona nacional.

NUEVO SEMILLERO

Actualmente la renovación deportiva para Cicleskano es un gran punto de interés respecto a su crecimiento como institución, por lo que instaron a todos los jóvenes que deseen especializarse en el ciclismo a que puedan acercarse, “es importante para nosotros lograr explorar el nicho juvenil, ya que mayoritariamente competimos en categoría máster. Comenzaremos la planificación para incluir esta nueva serie y también potenciar el semillero dentro de la comuna de Cabrero”, señalaron desde la institución pedalera.

En tanto Claudio Sáez complementó que, “nosotros en este momento seguimos entrenando pese a la cancelación masiva de eventos nacionales. Nuestros integrantes siguen presentes solo hemos tenido la baja de un ciclista que por motivos personales no nos puede seguir acompañando. Anímicamente nos estamos asistiendo mientras evaluamos al mismo tiempo los entrenamientos del equipo”.

DATO DESTACADO

El ciclismo de montaña es un deporte que durante los últimos años ha presentado un gran crecimiento en nuestro país y se caracteriza por ser una actividad que requiere resistencia física.

Su práctica, en un grado moderado de intensidad, es apta para todo público, con excepción de aquellos que sufran padecimientos de tipo respiratorio grave y problemas cardiovasculares.

De igual forma, permite tonificar los músculos y quemar calorías, ayudando a mejorar habilidades de coordinación y equilibrio, junto con contribuir a un aumento considerable de la capacidad pulmonar de quienes lo practiquen, ya que el invariable contacto con senderos y bosques es un punto a favor respecto a generar hábitos de vida sana, además de ayudar a acabar con padecimientos contemporáneos como lo es el estrés laboral.