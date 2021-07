Todo listo para las primarias presidenciales de este domingo

Cuatro representantes de Chile Vamos y las dos cartas de Apruebo Dignidad (Frente Amplio-PC) se enfrentarán en las primarias que se realizarán este domingo, de las cuales saldrán dos candidatos presidenciales.

Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (independiente) son las cartas del oficialismo, mientras que Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) son las figuras de la oposición. De cada una de esas dos listas, el domingo en la tarde se conocerá quién fue elegido con el voto popular y estará en la votación para la Presidencia, que será el 21 de noviembre.

Sus nombres se sumarán a los levantados por otras colectividades y movimientos políticos en formación, todos los cuales deben inscribirse el 19 de agosto en el Servicio Electoral (Servel) para ratificar su participación en los comicios de noviembre.

“El Servicio Electoral tiene todo dispuesto para la realización de estas elecciones. Esperamos que sean impecables, con el mejor actuar del electorado, delegados y vocales de mesa”, dijo el presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle.

De paso, el personero informó que habrá fusión de mesas receptoras de sufragios, por lo que se sugiere que quienes deseen participar en las primarias consulten sobre un posible cambio de su local de votación en el sitio web del Servel (www.servel.cl).

“Se fusionaron dos mesas con un máximo de 700 electores en aquellas comunas donde la participación electoral de mayo de este año fue superior al 50%, y se fusionaron tres mesas en una con un máximo de 1050 electores en aquellas comunas donde la participación electoral fue inferior al 50%”, explicó Tagle.

“En consecuencia, el total de 47 mil mesas en el territorio nacional se redujo a 16.420, y las 282 mesas en el extranjero se redujeron a 169”, detalló.

Por otro lado, las personas que deben desempeñarse como vocales de mesa deben acudir a su respectivo local de votación en la jornada de este sábado, a las 3 de la tarde, para constituir la mesa. En tanto, el domingo deben concurrir a las 7:30 horas.

Esta última jornada se permitirá que haya mesas constituidas con un mínimo de dos vocales, aunque lo ideal son tres. Quienes incumplan este deber cívico serán multados con dos tercios de una UF.

Las mesas receptoras de sufragios comenzarán a recibir a los votantes desde las 8 y funcionarán de manera ininterrumpida hasta las 6 de la tarde, aunque si existe gente esperando, los vocales deberán permitirles votar antes de cerrar las urnas.

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

En primer lugar, en estas primarias presidenciales pueden votar los afiliados a los partidos que integran dichos pactos electorales: el A, que integran Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el PRI; y el B, conformado por Convergencia Social, el PC, RD, Comunes y FRVS. “En segundo lugar pueden votar todos los independientes sin afiliación política con derecho a sufragio, que son 14.627.497 en Chile y 65.936 en el extranjero, cifras inferiores al padrón de mayo porque hay electores que no pueden sufragar en estas elecciones porque son militantes de otros partidos políticos”, explicó.

TRES CÉDULAS ELECTORALES

En estas elecciones primarias habrá tres tipos de cédulas electorales. Una es la única, que es entregada a los independientes que pueden votar por cualquiera de los candidatos, independiente del pacto, pero uno solo. Otra es la A, que es para militantes de Chile Vamos, y la tercera es la B, para los del pacto Apruebo Dignidad.

Las papeletas son blancas y del mismo tamaño para evitar identificar a los electores. Dicho de otro modo, buscan resguardar que el voto siga siendo secreto. “Los vocales de mesa tienen una prohibición legal, así que no vayan a preguntar qué cédula se le entrega a cada elector; si lo hacen, cometen una infracción legal que está sancionada penalmente en la Ley de Votaciones”, afirmó, explicando que habrá solo una urna y un solo escrutinio.

LÍDERES LOCALES

Jorge Guzmán, encargado del comando de Sebastián Sichel en Biobío: “Hemos hechos una campaña muy austera y ha habido gran aceptación de la gente. Aunque las encuestas no han sido muy certeras últimamente, los sondeos recientes dan como triunfador a Sebastián Sichel, que es la mejor carta para sacar al país adelante, y si no gana nuestro candidato, el comando se pondrá a disposición de quien sea el ganador (…). Para la democracia en Chile es fundamental que la gente participe y hago un llamado a votar. Es un mal fin de semana para sufragar, pero sé de mucha gente que no salió este fin de semana para participar en estas elecciones o que volverá el domingo para hacerlo. Esperamos que así lo hagan todos los chilenos”.

Iván Norambuena, diputado UDI y generalísimo de la campaña de Joaquín Lavín: “Esperamos que con el trabajo hecho por nuestro candidato Joaquín Lavín, que ha realizado una lectura adecuada de lo que pasa en la sociedad y que traspasa las fronteras del sector, es lo que la ciudadanía necesita, lo que el país necesita. Me parece que así lo demuestra con su esquema y política de futuro para la integración social. Por eso, esperamos un triunfo de Joaquín Lavín para las primarias de nuestro sector”.

Alejandro Cano, presidente comunal de Renovación Nacional: “Estamos muy contentos por la aceptación de la gente de la candidatura de Mario Desbordes. Tenemos la convicción de que el domingo vamos a dar la sorpresa en las primarias. Tenemos la convicción de que es la mejor opción para representar a Chile Vamos. Ahora, como sector tenemos cuatro muy buenos candidatos, y si no sale Mario Desbordes, a partir del lunes, como militantes disciplinados, nos vamos a poner a disposición para dejar los pies en la calle”.

Natalia Béquer, encargada comunal de la campaña de Daniel Jadue: “Hicimos volanteos y banderazos tomando todos los resguardos pertinentes. Nos habría encantado hacer mucho más, pero el contexto pandémico no nos ayudó. A pesar de eso, tuvimos una muy buena aceptación en la calle y eso nos deja contentos y contentas. También vimos muchas dudas debido a la campaña del terror instaurada por una derecha temerosa de las transformaciones sociales que plantea el programa. El llamado es ir a los centros de votar, a informarse y a votar sin miedo por Daniel Jadue”.: