Cesfam Norte de Los Ángeles entregó reconocimiento a usuarios comprometidos con la actividad física

Durante la pandemia las clases presenciales debieron transformarse en sesiones virtuales guiadas a través de plataformas como Zoom o videollamadas grupales por medio de Whatsapp. Aun así, el entusiasmo y ánimo de mantenerse en forma no decayó.

Por esto, el Cesfam Norte, de Los Ángeles, quiso destacar entregando un pequeño obsequio a algunos de los participantes de los talleres de actividad física. “Para ello, se acudió a sus domicilios o a los establecimientos educacionales con los que trabajan permanentemente”, explicó José Ignacio Gallegos, profesor de Educación Física.

“Lo que nosotros queremos destacar es la realización de actividad física la cual, por todo el contexto de la pandemia, la tenemos que hacer de manera remota. Entonces, utilizamos aplicaciones de Internet –Whatsapp, Zoom- para conectarnos y hacer actividad física. Entonces, este reconocimiento es más que nada a aquellas personas –la mayoría viven solas- que tienen la suficiente motivación para participar de estas clases y seguir las actividades de promoción del CESFAM”.

Patricia Villegas, de 51 años, es una de las activas asistentes en las clases, las cuales se realizan 3 veces a la semana y que, en su caso, le aportan significativamente a la disminución de los dolores musculares y esqueléticos ligados a varias enfermedades que padece.

“De mucha ayuda porque, esto de estar encerrada, es un problema. Así que me hace mucho bien porque igual tengo problemas de salud de los huesos y todo eso, así que me ayuda mucho. Aparte, para no estar estresada, no entrar en el tema del estrés y todo eso, a mí me ha ayudado mucho”, indicó.

Elena Rodríguez, de 63 años, aseguró que la práctica deportiva, anterior y posterior a su contagio por Covid-19 fue fundamental para poder superar esta enfermedad que la tuvo internada por poco más de 1 mes, con diagnóstico grave, en el complejo asistencial angelino. “Después del Covid que yo tuve me recuperé rápido porque, gracias a la gimnasia del consultorio, yo ya estaba preparada. Entonces, con los ejercicios del consultorio, más los ejercicios del kinesiólogo en el CDT, anduve rápido”.

Entre sus múltiples beneficios, la actividad física ayuda a no subir de peso, lo cual controla la aparición o el agravamiento de patologías cardiovasculares como diabetes, hipertensión y dislipidemia. Complementariamente, aporta al cuidado de la salud mental, algo más relevante aun en esta pandemia.