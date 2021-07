Apoderados de Los Ángeles aprueban el retorno cuando la comuna esté en fase 4

Este jueves, el gobierno anunció las nuevas medidas sanitarias tras la actualización del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

En la instancia, el Presidente Sebastián Piñera dio inicio al punto de prensa, donde recalcó que los cambios tienen el objetivo de adecuar el plan en vigencia “a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país y compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida, con mayores niveles de libertad” para quienes tengan su Pase de Movilidad.

Los cambios también comprenden un retorno seguro a clases presenciales, fortalecimiento de la protección de las fronteras, fortalecimiento de la seguridad sanitaria en el transporte público, actualización de aforos, facilitar la práctica del deporte y las actividades al aire libre, flexibilización del funcionamiento de locales comerciales y flexibilización del horario del toque de queda.

Según explicaron las autoridades, todas las modificaciones comenzarán a regir a partir de las 5:00 horas del jueves 15 de julio.

TOQUE DE QUEDA

El horario se definirá por región, para acortar su duración se requerirá que el territorio tenga al menos el 80% de su población vacunada y que la tasa de casos activos sea menor a 150. Según detalló el mandatario esto será en dos horarios: 22:00 a 5:00 horas y de 00:00 a 5:00 horas.

CLASES PRESENCIALES

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, destacó la importancia de “dar estabilidad a la presencialidad”. La actualización del plan incluye la posibilidad de que jardines infantiles y colegios abran de manera voluntaria en comunas en cuarentena, siguiendo protocolos establecidos por el Minsal y el Mineduc.

Los niños y adolescentes que vivan en comunas en cuarentena también podrán asistir a los establecimientos. La asistencia se mantendrá voluntaria en todas las fases del plan.

NO A LA VUELTA A CLASES

El alcalde Esteban Krause, comentó que “creo que en la medida que se van ampliando los espacios las libertades para cada uno de nosotros, permite mejorar el aspecto económico, temas emocionales y también ir fortaleciendo la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene respecto al cuidado de la salud”.

El edil agregó que “como comuna de Los Ángeles estamos en condiciones de abrir ciertos espacios, pero en el tema educacional creo que es importante la opinión de los padres y apoderados, esto no es unilateral, no es una decisión que pueda tomar una institución como el Ministerio de Educación o la municipalidad, por eso hemos estado reuniéndonos con ellos y nos han señalado que tienen coincidencia en que no van a volver a clases hasta que a lo menos estemos en fase cuatro”.

Krause manifestó que los padres y apoderados “creen que esto permitiría tener más certezas al respecto a la salud de sus hijos y a la salud propia, por otro lado, del Colegio de Profesores nos han señalado exactamente lo mismo”.

Sin embargo, la máxima autoridad comunal explicó “hemos abierto la posibilidad y vamos a ver en qué condiciones para que los alumnos de cuarto medio puedan asistir presencialmente, creo que es importante para ellos y para sus padres este tema, pero la coincidencia es que nuestros padres y apoderados no se sienten seguros si no es a lo menos en fase 4 las condiciones para poder volver a clases”.

AGRUPACIÓN GASTRONÓMICA

El vocero de la Agrupación Gastronómica en Los Ángeles, Juan Andrés Aravena señaló que “valoramos los cambios en el Plan Paso a Paso, si bien creemos que aún estamos al debe se agradece que se haya escuchado las solicitudes de nuestro gremio en el centro sur del país, donde se hace imposible poder trabajar en el exterior de los locales”

Aravena insistió que “todavía es poco, pero vamos a seguir solicitando que se aumente más el aforo en el interior de los locales, obviamente con este pase de movilidad que es una de la exigencia que se hace en este nuevo cambio del Plan Paso a Paso”.

El representante del gremio recalcó que “creemos que debemos seguir insistiendo que Los Ángeles avance a la fase 3, como sí ocurrió con Concepción, Hualpén y San Pedro, porque creemos que en la comuna tenemos los números para poder realizar este cambio”.