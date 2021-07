Sebastián Sichel: “Hay que dejar de tratar a las regiones como niños”

La campaña para las primarias presidenciales ya entró en tierra derecha. Los dos bloques que llevan postulantes a la Primera Magistratura están llevando a cabo sus despliegues territoriales para movilizar votantes a la jornada del 18 de julio.

En el oficialismo, Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente) están jugando sus cartas para ser el representante del sector en los comicios presidenciales de noviembre.

En el marco de ese trabajo de campaña, Sebastián Sichel (abogado, 43 años) estuvo en la región del Biobío donde tomó contacto con adherentes y partidarios de su candidatura, como parte de un esfuerzo que lo llevará a más de 120 comunas a lo largo del país.

“He tratado de hacerlo así. Hay candidatos que juntan en las sedes de los partidos para hacer más prensa nacional. En mi caso, fue distinto. Tomé la decisión de recorrer en la mayoría del país, comuna por comuna, y pararme en las plazas, cosas que en estos tiempos no se hacen, hay gente que no se atreve”, señala.

Según sus palabras, se trata de “mostrarle la gente que se puede hacer una política de manera distinta. Menos corbata, más bototo, más escuchar y menos hablar”.

REGIONALIZACIÓN

Uno de los temas abordados en la conversación con el programa Conexión San Cristóbal tuvo que ver con la regionalización y la desconcentración del poder capitalino.

En ese sentido, Sichel hizo la comparación con lo que sucede en los mercados: “Creo profundamente en el mercado, en el emprendimiento, en las pymes, en las empresas que son el motor del desarrollo. Es súper importante su rol en Chile. El problema es que todo tiende a concentrarte, si no nivelas la cancha. Lo que pasa es que a medida que crecen los mercados, solo las grandes empresas concentran ese crecimiento. Lo mismo pasa con el país: en la medida que crece Chile, solo Santiago empieza a quedarse con la riqueza del país y eso no es justo”.

Para revertir esa situación, propuso “dejar de tratar a las regiones como niños. Como: ‘Oiga, usted, organícese pero nosotros le vamos a decir qué debe hacer y ahora elijan un gobernador para tener a alguien que opine’. Hay que empezar a generar autonomía en la toma de decisiones y eso es tratarnos como adultos. Eso significa que los presupuestos se tienen que decidir y priorizar en las regiones y no a nivel nacional”.

A modo de ejemplo, planteó lo ocurrido a propósito de la situación sanitaria por el Covid-19: “es ridículo que las decisiones se tomen de manera centralizada. Cuando dicen que en fase 2 se puede atender en terrazas pero el dueño de local de acá te dice que no se puede porque llueve o los toques de queda. Tenemos que confiar en que las decisiones sanitarias, administrativas y presupuestarias se tomen a nivel regional”.

A juicio de Sebastián Sichel, “parte importante de las malas decisiones que tomamos tienen que ver con no permitir también que la región defina su propio proyecto de desarrollo. Esta es una región profundamente industrial, agrícola y turística”.

En ese marco, planteó que el territorio “debería decidir cómo priorizar este desarrollo pero con una mirada provincial. El centralismo también funciona en las regiones. Los delegados provinciales deben tener capacidad de decisión porque si no, al final, todo tiende a concentrarse en el centro”.

En ese mismo plazo, dijo ser partidario de un “gobierno diverso. Sueño que haya un ministro que viva en Los Ángeles, en Puerto Montt, en Concepción, en Huara o en Iquique y no que no se parezca tanto a un curso de colegio del barrio oriente de Santiago que no entiende el país y que conoce las regiones solo como una experiencia turística o política. Espero hacer un gobierno diverso del centro y la centro derecha donde haya otras personas tomando decisiones. Eso es lo que nos falta en el poder, diversificar y traer gente con otros talentos que no necesariamente están en Santiago”.

DESAFÍOS PARA CHILE VAMOS

Sebastián Sichel reconoció que el panorama en Chile Vamos no es auspicioso. Sin embargo, sostuvo que, por lo mismo, “no debemos seguir votando por los mismos de siempre. Si hacemos lo mismo de siempre, nos va a ir igual que siempre y vamos a perder cualquier tipo de elección. Hay que buscar y hacer cosas distintas. Por eso, quiero representar un liderazgo de renovación y no un liderazgo del pasado”.

También apuntó a lo que denominó “ampliar los márgenes. Tenemos un problema que se llama partidocracia. Creemos que las coaliciones son agrupaciones de partidos y dejamos de representar a la sociedad en su conjunto. Puedo decir con orgullo que hay gente desde la UDI hasta ex DC que me están apoyando abiertamente pero lo más importante son los más de 10 mil voluntarios movilizados en todo Chile”.

De acuerdo al postulante, “debemos dejar hablar de nosotros. Esta elección no se trata de si gana Chile Vamos o Daniel Jadue. Se trata de cuál proyecto es mejor para el país. Hablar menos de si gana la UDI o RN y hablar más de cómo un hogar va a tener una mejor vida con un proyecto que represento”.

“Esa conversación es lo que ha movilizado a mucha gente que no está vinculada a la política a creer en una campaña que se llama “Se puede”. Si hacemos lo de siempre, no solo la centroderecha va a perder sino que no vamos a convocar a nadie. Como persona de centro, quiero romper los márgenes locales y poner una agenda distinta”, sentenció Sichel.