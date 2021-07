¿Qué le falta a Los Ángeles para avanzar a la fase 3?

Esta semana Los Ángeles comenzó a vivir la fase dos de transición, esto después de estar un mes en cuarentena total y que los casos de Covid-19 bajarán de forma drástica.

Ante la disminución de los contagios en la capital provincial de Biobío varios son los angelinos y personas de otras comunas que ya comienzan a pensar que la fase de preparación está cada vez más cerca, por lo mismo, diario La Tribuna se contactó con dos autoridades locales para consultar ¿Que le falta a Los Ángeles para avanzar a la fase tres?

La primera en responder el llamado fue la directora comunal de Salud, Marta Aravena, quien señaló que “yo creo que hay que ser súper prudente, porque es cosa de observar el centro y ver cómo las personas se han aglomerado, han hecho actividades como si estuviéramos haciendo una vida normal. También me da la impresión y por lo que me han informado que el mall está lleno de personas, y hay una gran diferencia en andar en la calle porque hay mayor ventilación y no es tan riesgoso, que en lugares cerrados es mucho más complicado”.

Aravena acotó que “yo tomaría un poco de tiempo, de cómo va a ser el comportamiento de las personas en estos días, es decir, cuál va a ser la cantidad de contagios que se pueda generar del inicio de la fase dos, y allí poder aventurar algún pronóstico de que se pudiese pasar a fase tres, para ser bien sincera yo esperaría un mes para poder revisar qué pasa, porque hay que recordar que la vez anterior teníamos una cantidad de contagios importantes y nos castigaron, y volvimos a la cuarentena”.

La encargada de Salud en Los Ángeles en relación al programa de vacunación en la comuna sostuvo que “estamos muy contentos, muy satisfechos, llevamos un 75% de cumplimento de las dos dosis, entonces la disminución de los casos ha sido por el avance del proceso de vacunación y de la cobertura, por lo tanto, no es casualidad, y no quiero desmerecer, pero no creo que haya sido por un mayor cuidado personal de la población, yo creo que es más el proceso de vacunación que ha tenido efecto”.

La misma pregunta se le realizó al seremi de Salud, Héctor Muñoz en la vocería regional por el estado de la pandemia, quien relató que “lo que nosotros vemos es que dentro de lo que avanzamos en el Paso a Paso y de que una comuna avanza de fase 1, es evaluar después de dos semanas el comportamiento de las personas, esperemos que sea una conducta a la baja como se ha mantenido durante los últimos días”.

El secretario regional ministerial mencionó que “las personas en Los Ángeles no se testean los fines de semana, pero sí durante la semana y por lo mismo, hay que estar pendiente si aparece algún brote y hay que estar monitoreando, y ver qué es lo que pasará durante estas dos semanas”.

Muñoz destacó que “la positividad ha ido bajando en Los Ángeles y lo que significa que hay menos circulación viral, pero qué es lo que podemos hacer, vacunarnos, que las personas rezagadas asistan a los puntos de inoculación eso es fundamental, ya que sí hay directa relación con la vacunación y la baja en la circulación viral y eso implica menos probabilidad de contagiarse y obviamente van a disminuir los casos activos”.

El seremi apuntó que “no queremos que Los Ángeles retroceda y también no queremos brotes en el ambiente laboral, y por lo mismo, hacer un llamado a todas las instituciones y empresas porque la comuna se ha caracterizado por tener brotes laborales grandes como el del hospital y las industrias, y ese tipo de cosas no pueden volver a suceder para que así pueda pasar lo mismo que en la provincia de Concepción que este jueves gran parte de las comunas comienzan la fase tres”.

BÚSQUEDA ACTIVA

“La estrategia de búsqueda activa de casos la iniciamos con cuatro puntos en la región, llegando en la actualidad a 18 puntos, nueve de ellos implementados en la provincia de Concepción, que incluye el dispuesto en aduana sanitaria y uno para seguimiento a viajeros internacionales, además de otros siete habilitados en la totalidad de las comunas de la provincia de Arauco y dos en la provincia de Biobío”, declaró el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.

Dichos puntos son independientes de los que pueden estar disponibles como gestión directa de los Servicios de Salud o la red de Atención Primaria municipal.