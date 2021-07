Jaime Bassa: “Debemos hacer un gesto de descentralización dentro de las propias regiones”

El vicepresidente de la Convención Constitucional y representante del distrito 7 de Valparaíso, Jaime Bassa, confirmó que está considerada la posibilidad que la instancia encargada de la redacción de la nueva Carta Magna, sesione en regiones.

En conversación con diario La Tribuna, el abogado constitucionalista reconoció que el punto ha sido abordado durante la campaña para la elección de los integrantes del cuerpo colegiado.

“Si algo que se ha propuesto desde las campañas electorales y que se ha conversado también varias veces durante este mes previo a la instalación, es que la Constituyente debiera sesionar también fuera de la capital”, señaló.

Sin embargo, Bassa fue más allá y apuntó que las reuniones no se lleven a cabo en las capitales regionales, sino que dentro de los territorios en la misma región. ”No se trata de trasladar y sesionar desde la capital a la capital regional, sino que seamos capaces también de hacer un símbolo y un gesto de descentralización dentro de las propias regiones y así poder sesionar no solamente en regiones, sino que tener la preocupación de no hacerlo siempre en la capital regional”, complementó.

A juicio del constituyente Jaime Bassa, generar dicha instancia “es un símbolo importante de descentralización desde una lógica mucho más estructural”.

TIEMPOS

Aunque la Convención Constituyente tiene un plazo de nueve meses para la redacción de la nueva Carta Magna, se puede extender por 90 días más. Consultado sobre si los tiempos son suficientes, más aún cuando se considera sesiones en regiones, el vicepresidente de la instancia consideró que “12 meses de trabajo es un tiempo bastante ajustado”.

Por lo mismo, afirmó que “vamos a tener que trabajar de manera muy rigurosa y disciplinada para llegar a un buen puerto, pero hay otras experiencias comparadas de un proceso Constituyente que terminaron en un año. Creo que si trabajamos todas y todos de buena manera y forma responsable lo podemos conseguir”.

CONSTITUYENTES DE BIOBÍO

De la misma forma se manifestaron los constituyentes del distrito 21 – de las provincias de Biobío, Arauco y la comuna de Lota – quienes refrendaron su intención de profundizar el proceso de regionalización y descentralización.

Luis Barceló abogó para una “participación real y efectiva y para eso tenemos que sacar la convención a regiones, a provincias, a comunas”. La idea, añadió, es que la instancia “pueda funcionar en provincias en varias ocasiones y que muchas comisiones puedan participar y reunirse con las comunidades. No puede hacerse a puertas cerradas”.

En un tenor parecido se manifestó Vanessa Hoppe quien planteó la idea es “una convención itinerante que pudiese estar en los territorios. Personalmente me comprometo ir a los territorios y participar en asambleas (…) Para mí es muy importante que la organización surja desde los territorios y voy a poner toda mi voluntad de estar ahí”.

Por su parte, Javier Fuchslocher aseguró que “me encargaré personalmente que la constituyente vaya a las regiones, a las comunas, que se reúna con las personas, que las escuche y que acoja sus planteamientos”.