Gobierno señala que por fallas técnicas Convención Constitucional no podrá sesionar este martes

El gobierno confirmó que durante la presente jornada nuevamente no va a poder sesionar la Convención Constitucional. Mientras que desde la oposición y otros sectores atribuyen esta situación a falta de preparación del Ejecutivo, pidiendo incluso la renuncia inmediata del ministro Sepgres, Juan José Ossa, desde el gobierno sostienen que el problema es una falla técnica.

Según declaraciones del subsecretario Pávez, “hemos acordado con la mesa de la Convención Constitucional reforzar todos los elementos sanitarios, reforzar todos los elementos técnicos, y revisar la tarde de mañana, junto con la mesa y el equipo de secretaría ejecutiva, todos aquellos elementos que requiera la convención para estar funcionando en plenitud el día miércoles en la mañana”.

Según precisó ADN Jaime Bassa señaló que “este es un problema político, hay una forma de organización popular que está contando con la obstrucción del Poder Ejecutivo y eso no lo vamos a permitir (…) Si las condiciones no están no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del gobierno“.