Feriantes angelinos lograron su objetivo y podrán acceder al Bono de Alivio para pymes

Este lunes los dirigentes de la Vega Techada de Los Ángeles se reunieron con el alcalde de la comuna, Esteban Krause, para llegar a un acuerdo sobre el pago de los permisos municipales que les permite acceder al Bono de Alivio de $1 millón.

La solicitud que presentaron los dirigentes, se basaba en la modificación del requisito que exige los permisos municipales al día para poder postular al beneficio.

Sin embargo, debido a la crisis económica derivada del estallido social y la pandemia, muchos feriantes no pudieron seguir trabajando, y no tenían el dinero para cancelar el permiso municipal. Además, quienes pretendían pagar esa deuda no pudieron hacerlo porque la municipalidad solo recibió el dinero hasta abril de 2020.

Luego de una serie de gestiones, los representantes lograron obtener una solución concreta para postular a los recursos. La secretaria del Sindicato Nº 1 de Paqueteros en Los Ángeles, Irene Salamanca, sostuvo que “con el alcalde llegamos a un acuerdo que se enviará una nómina con todas las personas donde se van a considerar nuestros permisos municipales vigentes por el decreto que se firmó anteriormente, eso era lo que nosotros pedíamos. Ahora la municipalidad enviará esa nómina al Servicio de Impuestos Internos para nosotros poder postular al beneficio”.

La representante agregó que “con la pandemia lamentablemente la gente no pudo pagar su permiso, pero no porque no quisiera, sino que las circunstancias no lo permitían”.

NUEVOS PLAZOS

El Servicio de Impuestos Internos tomó la decisión de ampliar hasta el 8 de julio el plazo para que los municipios envíen la nómina de los permisos municipales, por lo tanto, los trabajadores de ferias libres tendrán plazo hasta el 12 de julio para postular al Bono de Alivio.

Frente a esto, el presidente de los Comerciantes y Microempresarios de la Vega de Los Ángeles (Comivela) y de la Sociedad de Trabajadores Independientes (Sotrainvela), Pedro Valdés, manifestó que “estamos felices de que el alcalde tuviera es disposición para que podamos acceder al bono. Ahora el permiso estaría vigente con el decreto municipal, porque con eso quedamos exentos. El decreto lo pueden mostrar ante Carabineros y en caso de que los fiscalicen”.

PLAN DE LA GOBERNACIÓN

Desde la Gobernación han estado realizando una campaña con el objetivo de promover el Bono de Alivio en la provincia.

La iniciativa consiste en informar a los emprendedores sobre el Bono Pyme y sus beneficios.

Al respecto, el jefe de gabinete de la Gobernación de Biobío, Germán Barra, indicó que “hemos visitado cada comuna de la provincia, difundiendo el beneficio con los comerciantes y a través de la Cámara de Comercio. Cuando comenzó la postulación fuimos a la Vega con un equipo de funcionarios públicos de la Gobernación y otros servicios, en este caso nos apoyó Bienes Nacionales. Hicimos un recorrido puesto por puesto haciendo la postulación con los mismos locatarios. Muchos de ellos tenían la iniciación de actividades, por lo tanto, hicimos la postulación en un proceso que no duró más de cinco minutos. Hubo casos de personas que operaban con el permiso municipal y en ese momento no pudimos hacer la postulación en ese minuto porque la municipalidad de Los Ángeles tenía que informar eso”.

El jefe de gabinete, explicó que actualmente continúan realizando charlas a la Cámara de Comercio de Mulchén y Santa Bárbara, informando el modo de postulación y, además, en los próximos días se desplegarán por las 14 comunas de la provincia de Biobío para visitar a distintos comerciantes y asesorarlos con el proceso de postulación al Bono de Alivio para pymes chilenas.