El hockey de Old Mix pretende ser uno de los semilleros deportivos más importantes del sur de Chile

Pese a que este 2021 ha traído consigo una prolongada y masiva cancelación de eventos deportivos, esto no ha sido impedimento para que los clubes sigan trabajando desde la gestión administrativa, tanto como en el enfoque individual de sus deportistas.

Es el caso del destacado elenco de hockey angelino Old Mix, quienes desde hace más de diez años han instaurado este deporte en la provincia de Biobío, reuniendo en sus filas a deportistas de todas las edades y estratos sociales.

Logrando participar incluso en las competencias de la Federación Nacional de Hockey obteniendo sobresalientes resultados. Y además estableciendo un hito histórico en Biobío al tener entre sus filas a tres convocados en la selección nacional de la disciplina.

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con Víctor Castillo profesor de educación física y fundador del club local, respecto al balance que proyecta a través de sus largos años de gestión, velando por el crecimiento del hockey en el sur de nuestro país.

¿Cómo nace la iniciativa de fundar este club de hockey en Los Ángeles?

Esto comenzó hace más de 10 años cuando tuve que realizar mi práctica profesional y pude constatar que existía un desarrollo minúsculo del hockey en la comuna. Así fue como empecé a trabajar en un taller extraescolar, enfocado en un grupo de damas, el cual comenzó a ser popular cada vez más a medida que se corría la voz. Fue así que de a poco logramos abrir un espacio donde pudiera participar jóvenes provenientes de cualquier colegio y conocer de cerca este gran deporte.

El nombre “Old Mix” surgió en el contexto que para conformar el quipo, integramos apoderados, hermanos y amigos de las participantes, así fue como también de forma paulatina nacieron nuestras diversas series de trabajo.

El hockey me ha dejado muchas enseñanzas a lo largo de mi carrera profesional, ya que podido ver a mis alumnos llegar a la universidad, gracias a todas los valores que es posible transmitirles a través del deporte.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes que puede valorar del club durante estos últimos años?

Sin duda algo que nos llena de orgullo es poder decir que hemos logrado formar a varios seleccionados nacionales, quienes son Fernanda Hernández quien está en la categoría Sub 14, también Jorge Monares quien participa en Sub 16 junto a Franco Montoya quien está en la serie Sub 18.

Otros de nuestros atletas que destacan han sido los participantes de la selección Zona Sur, quienes ayudaron en gran parte a poner el nombre de nuestro club en el escenario nacional. Antonia Aravena, Fernanda Yerkovic, Soledad Durán, son algunos de los nombreS que destacan en este contexto.

Nuestro proyecto de categorías va desde Sub 12, hasta todo competidor en las series damas y varones.

Desde el año 2018 concretamos nuestra participación en la Federación Nacional, con en la categoría Todo Competidor, hicimos historia siendo uno de los primeros clubes del sur de Chile que forman parte de esta competición.

¿Cuáles son los objetivos que vienen este próximo semestre deportivo?

Recientemente logramos concretar un gran hito para el hockey nacional, ya que logramos mediante el apoyo municipal materializar la construcción de una cancha de hockey de carácter público que puede ser utilizada tanto por nuestro club como por colegios de la comuna. La cual está ubicada a un costado del Polideportivo angelino.

Esto ha logrado poder erradicar de a poco el estigma que este es un deporte elitista, ya que gracias a este nuevo espacio nuestras puertas quedan abiertas para que cualquier persona interesada en conocer este deporte se pueda acercar y practicarlo junto a nosotros.

Nuestra proyección actualmente es poder conformarnos desde la categoría Infantil (Sub 6), hasta los Adultos. De esta forma pretendemos crear equipos competitivos que puedan decir presente en las diversas competencias nacionales de aquí a tres años más. Y partir con nuestras escuelas formativas de forma paralela.

Quienes estés interesados en formar parte de nuestro club pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como “Club Old Mix Los Ángeles”.