Solicitan urgentes mejoras en camino de acceso a El Huertón

Aquejados se encuentran los vecinos que viven en el sector rural de El Huertón, en Los Ángeles, debido al mal estado en que se encuentra el camino de acceso. La situación se presenta desde hace años en la zona posterior de El Huertón, la cual no está pavimentada, y donde actualmente viven cerca de 40 personas, entre ellos adultos mayores que tienen dificultades para desplazarse.

Uno de los vecinos afectados, Cristian Valdebenito, solicitó ayuda de manera urgente para solucionar los problemas de conectividad vial de los habitantes.

“Yo vivo en la parcela número tres y tenemos un problema grave en el camino y en la comunicación con los vecinos. Los que viven cerca de la carretera se pavimentaron, se pusieron luces y posiblemente se pongan agua potable, pero algunos vivimos donde termina El Huertón, somos como 40 personas. Jamás han tratado de solucionar esto, el problema ya viene desde hace muchos años”, contó Valdebenito.

El vecino afectado, explicó que muchas veces ha intentado comunicarse con la Junta de Vecinos, aunque sin resultados positivos.

Agregó que “el camino está pésimo y con la lluvia ahora en invierno es peor. Yo fui a Vialidad pero me dijeron que tenía que dejar un memorándum, pero eso lo van a contestar de aquí a tres meses y mientras tanto el camino sigue empeorando. Nosotros vivimos en las ultimas parcelas, estamos aislados, no tenemos otro camino por donde transitar, los vehículos que van se hacen pedazos. Hay personas de mucha edad, mi papá por ejemplo tiene más de 80 años, hay otro señor que usa muletas, y si les llega a pasar algo la ambulancia no podría llegar con lluvia a buscarlos porque el acceso es muy malo”.

PROPUESTAS DE SOLUCIONES

Frente a esta situación, la Dirección de Vialidad realizó una visita a terreno al sector El Huertón en Los Ángeles.

El jefe provincial de Vialidad, Cristian Delgado, indicó que “hoy hicimos una visita en terreno a la ruta Q-547, en el sector El Huertón, en Los Ángeles, para verificar la condición del camino en el tramo que no está pavimentado. El camino aún mantiene una estructura adecuada gracias a diversos trabajos realizados por Vialidad anteriormente”.

Delgado, añadió que “se aprovechó de conversar con vecinos del sector que manifiestan su preocupación por el deterioro que se va a presentar en el camino por el tránsito de vehículos tanto medianos como pesados. Para esto se sugirió trabajar en conjunto para dar las condiciones adecuadas conforme a la normativa vigente, para que pueda ser considerado en un futuro como pavimento básico”.

EN ALTO BIOBÍO

Un panorama similar viven los habitantes de zonas rurales en la comuna de Alto Biobío. La mala condición de los caminos de acceso se convirtió en un peligro para los vecinos de zonas más aisladas, dónde las ambulancias y los buses de recorrido sufren continuas fallas producto de los hoyos.

Al respecto, el alcalde de la comuna pehuenche, Nivaldo Piñaleo, manifestó que “es una preocupación que han tenido los comuneros para cuidar las ambulancias, los vehículos y todos los servicios que prestan las comunidades. Vialidad se comprometió a hacer reperfilados de mantención”.