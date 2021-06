Peluquerías y Salones de Belleza están a un paso de reabrir sus locales

Una excelente noticia recibieron los trabajadores del sector de la belleza, ya que, luego de 15 meses, las autoridades dieron el visto bueno y firmaron el acuerdo para que las peluquerías puedan funcionar en periodos de cuarentena.

Con esto, se podrá acceder a un permiso en Comisaría Virtual para asistir a los Salones de Belleza, siendo considerados como un rubro seguro que cumple todos los protocolos sanitarios.

La aprobación por parte de la Contraloría es el último paso para que peluqueros y peluqueras reabran sus locales en cuarentena.

Frente a esta noticia, diario La Tribuna conversó con distintos trabajadores y trabajadoras angelinas del sector, quienes dieron a conocer su testimonio y opinión sobre este avance.

Una de ellas es Elena Molina, quién tiene una peluquería llamada Hellen, ubicada en el Centro Español, de Los Ángeles.

Elena, indicó que “estoy feliz con todo esto, porque ya hace mucho que estamos sin trabajar. En este momento estamos viviendo con mi diez por ciento porque mi esposo también está sin trabajo y tengo dos hijas en la universidad. Mis clientas también están muy felices porque la mayoría trabaja y necesitan ir a la peluquería”.

Otra peluquera que expresó su alegría y conformidad con este avance fue Irma Anabalón, locataria del Salón Unisex Irma, también ubicado en el Centro Español.

“Es una tremenda noticia porque nos hemos visto muy afectados. Es muy esperanzador para todos los profesionales de la belleza, nos alegra mucho, por fin fuimos escuchados y vamos a tener nuestro propio código en Comisaría Virtual, así que eso realmente nos alienta bastante. Nosotros estamos paralizados, yo he hecho algunos trabajos a domicilio y casi todos estamos en lo mismo”, contó Anabalón.

La Peluquería Licidan, ubicada en Tucapel 278 C, también se vio gravemente afecta por la pandemia. Su locataria, Licia Pacheco, manifestó que “son sentimientos muy encontrados pero obviamente de felicidad. Yo nunca pensé que la íbamos a pasar tan mal. El Estado te dice quédate en la casa, pero resulta que yo tengo un local en el centro y pago arriendo, además pago contribuciones y dividendo. La última vez que abrimos trabajamos tres semanas y nos alcanzó para pagar dos arriendos. Todo lo que las autoridades nos digan lo haremos porque de verdad necesitamos trabajar”.

La misma situación la vivió Verónica Robles, locataria del Salón Antticus, en calle Ercilla 337. Verónica, contó que “por un momento pensé que no volveríamos a retomar y me dio mucha pena, ha sido un proceso difícil, pero no perdí la esperanza de volver, anhelaba este momento. Agradezco la posibilidad de poder retomar nuevamente, ya que me permite llevar el sustento a mi hogar. Así podemos atender a nuestros clientes, y ellos pueden sentirse seguros.

Pamela Rivera es otra trabajadora del rubro de la belleza. Su local se llama Centro de Belleza Pamela Rivera, ubicado en villa El Avellano.

La mujer, expresó que “es una tremenda labor de todos los profesionales de la belleza, que por más de un año estuvieron golpeando puertas y participando en manifestaciones para ser considerados un rubro seguro, hoy se ven los frutos de la unión y perseverancia. Estamos a un paso de poder abrir nuestros locales y volver a desarrollar nuestro trabajo. Es la mejor noticia que hemos tenido durante este duro tiempo de pandemia”.

En la misma línea, el presidente del Sindicato de Peluqueros de Los Ángeles, Nelson Rivera, comentó que “estamos todos ansiosos de abrir nuestros locales, porque siempre fuimos un rubro seguro. Trabajamos con todos los protocolos, con reservas de horas y sin tener aglomeraciones ni filas. Esto es por el bien de nuestros colegas y clientes que están esperando ser atendidos. Quiero agradecer los que por un año y seis meses estuvieron tocando puertas hasta lograr que se nos declare rubro seguro”.