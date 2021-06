Krause: “El Plan de descontaminación en Los Ángeles hay que revisarlo”

Según lo publicado en el diario Oficial, el 22 de febrero del 2017, el plan para la comuna de Los Ángeles, se enmarca en la Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica. El objetivo de definir una estrategia, corresponde a considerar la contaminación atmosférica como un problema país, visión que permitirá elaborar medidas estructurales que optimicen los recursos sectoriales en las zonas saturadas o latentes.

El procedimiento para la comuna considera dos medidas estructurales: 1) el reacondicionamiento térmico de viviendas, que permitirá disminuir la demanda energética para calefacción dentro del hogar, y 2) la sustitución de los actuales sistemas de calefacción contaminantes por sistemas eficientes y con menos emisiones, que permitirá reducir las emisiones a la atmósfera y también las intradomiciliarias.

Según el mismo documento esto se implementó debido a que la capital provincial fue declarada como Zona Saturada, a través del decreto supremo Nº 11, del 2 de marzo de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, ya que los antecedentes recabados en la comuna, particularmente en consideración de los índices de calidad del aire en otoño e invierno.

Ante la gran cantidad de episodios críticos que ha tenido la comuna, el alcalde Esteban Krause, señaló que “el Plan de descontaminación en Los Ángeles hay que revisarlo, a la luz de que ya vamos a cumplir dos años en pandemia, por lo tanto, no podemos pensar que este plan de descontaminación se va a poder cumplir si es que no hay un cambio en el eje o en la fuerza que hay que ejecutar para eso”.

El edil agregó que “no hemos tenido la oportunidad de entregar educación ambiental y ya en algunas materias está fuera de cumplimento, hay tareas que no se han realizado, el recambio de estufas va muy lento y en ese sentido hay que revisar este plan”.

Krause sostuvo que hay otros temas que retrasan la implementación “el tema de los combustibles ha tenido una subida muy importante como para poder tener alternativas viables para nuestros vecinos y vecinas. El tema económico es muy importante al momento de decidir con qué uno se calefacciona y la crisis económica que estamos viviendo y no solo la falta de empleos, sino que también de los montos y valores que han subido los combustibles, hablo de leña, de los combustibles fósiles y el pellet que ha generado un cambio importante en cómo nos calefaccionamos”.

La máxima autoridad comunal, fue enfática en indicar que “yo no vislumbro grandes cambios que nos lleven a pensar que vamos a entrar a una nueva normalidad y hay que recordar que este plan se estructuró en un ambiente de normalidad y eso no está ocurriendo en nuestro país y mucho menos en nuestra provincia”.

RESPUESTA DE LA SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

Fue el titular de la cartera regional de Medio Ambiente Mario Delannays quien expresó “estamos viviendo una situación compleja durante esta semana respecto del pronóstico en la condición crítica del aire y que tiene directa relación con la contaminación atmosférica en Los Ángeles”

Para la autoridad de Gobierno esto se debe a diferentes factores “las bajas temperaturas, la poca velocidad o la nula velocidad del viento y la gran cantidad de estufas a leña funcionando en simultáneo, estos tres factores afectan mayoritariamente y hace que el pronóstico de la calidad del aire se dirija hacia condiciones críticas”.

“Ahora es importante mencionar que esto es puntual porque durante los episodios críticos desde la entrada en vigencia del Plan de descontaminación atmosférica, que son cerca de 2 años, siempre hemos estado con menos constatación de episodios críticos y esta semana entrante es bastante particular y qué tiene que ver con el aumento del consumo de leña y la poca velocidad del viento” sostuvo Delannays.

En la misma línea el secretario regional comentó que “hay que considerar también de que aumentó la población de manera significativa en Los Ángeles y eso no tiene una correlación directa con la cantidad de episodios críticos, sino que insisto es bastante puntual, y para eso tenemos que entender que no porque tengamos un Plan de descontaminación atmosférica vigente la situación del aire van a cambiar al día siguiente”.

Por último, el titular del Medio Ambiente en la región dijo que “yo estoy de acuerdo con el alcalde en que no hemos podido profundizar en el aspecto de educación medioambiental y tiene que ver con que los niños no están en clases, debido al confinamiento y no ha permitido coordinar para que sea con énfasis este tipo de temas en la comuna de Los Ángeles, pero sé que contamos con la disposición de poder trabajar en conjunto y estamos dispuestos para poder acelerar las resoluciones de la venta de leña y la regulación del mercado de la misma”.