Decretan prisión preventiva a imputado por femicidio frustrado en Alto Biobío

El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara decretó este domingo 27 de junio la prisión preventiva de Salvador Manquepi Pereira, imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de femicidio, ilícito perpetrado el jueves recién pasado, en la comuna de Alto Biobío.

En la audiencia de formalización, la magistrada Mery Ramírez Escalante ordenó el ingreso de Manquepi Parra al Centro de Detención Preventiva de Yumbel, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó un plazo de investigación de cinco meses.

La magistrada Ramírez precisó que “este tribunal decretó la prisión preventiva considerando especialmente la forma de comisión del delito, particularmente las variadas lesiones causas a la víctima que darían cuenta de un dolo homicida; que si bien no se cuenta con un diagnóstico definitivo de la víctima, no se puede descartar que sus heridas sean o hayan sido mortales; que el ilícito haya sido denunciado no por el imputado, sino que por un hijo de la víctima; la pena asignada al delito; la presunción que el imputado no podrá acceder a una pena sustitutiva; denuncias anteriores por hechos similares (vif); el alcoholismo del imputado y la vulnerabilidad de la víctima”, afirmó.

Según el ente persecutor, en horas de la noche del pasado jueves 24 de junio de 2021, Manquepi Pereira se encontraba junto a la víctima, su cónyuge, en su domicilio, ubicado en la comunidad indígena Butalelbún de la comuna de Alto Biobío.

En dicho contexto, la agredió con golpes de puño, causándoles múltiples hematomas y desvío del tabique nasal, para luego tomar un cuchillo y propinarle seis puñaladas, causándole tres heridas cortopunzantes en el tórax posterior izquierdo y tres heridas cortopunzantes en el muslo izquierdo, lesiones que pudieron ser mortales sin un debido tratamiento médico.