Investigación busca determinar responsabilidades en fatal accidente de joven motociclista

Como Jordy Olivares, de 23 años, fue identificado el motociclista que falleció la tarde del miércoles debido a una colisión de su motocicleta con una camioneta en la intersección de calles Colo Colo con Marconi, en Los Ángeles.

Pese al rápido accionar del equipo de emergencias, debido a la alta energía con la que ocurrió el impacto, nada se pudo hacer para salvar la vida del joven, quien falleció en el mismo lugar.

El hecho causó conmoción en la comunidad angelina, y de manera especial en los clubes y conductores de motocicleta, quienes llegaron al lugar de la tragedia durante la noche para realizar una velatón en memoria del joven fallecido, y además confirmaron una caravana este domingo al mediodía en su memoria.

“ERA UN CABRO ADORABLE”

Diario La Tribuna conversó con el gerente general y dueño de la empresa de seguridad Emsegur Chile, Sergio Sánchez Sanhueza, lugar donde trabajaba Jordy Olivares, quien llegó hasta el sitio del accidente la tarde del miércoles.

Aún afectado por la pérdida de este joven, Sergio nos relató que “yo a Jordy lo conocía ya hace tres o cuatro años, un cabro adorable, uno de mis pollos, de mis colaboradores más queridos. Yo la verdad siempre hablo de la familia de Emsegur, y hoy se nos va un miembro y estamos muy dolidos. Era un cabro muy humano, muy querido en todas las instalaciones donde trabajó, muy recordado, él era jefe de grupo y todos sus subalternos lo querían mucho”, recordó.

Sergio Sánchez fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente fatal. Relató que “yo salí de mi oficina porque había trabajado todo el día, iba en dirección a mi casa y escuché lo del accidente, y bueno, tú sabes cómo es Dios que nos da esas pequeñas habilidades, y lo supe al tiro, así que empecé a llamar a mis guardias, a mis pollos que andan en moto, y él no me contestó, así que me fui inmediatamente al lugar del accidente, y lo conocí por los fierros nomás”, puntualizó.

Agregó que como empresa realizarán una guardia de honor en el velorio del joven fallecido, además de una escolta durante su funeral.

ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE

Para conocer detalles del procedimiento y la investigación que inició la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Biobío de Carabineros, La Tribuna contactó al capitán Daniel Andrade, quien relató que “el día de ayer (el miércoles), a eso de las 20 horas ocurrió un accidente tipo colisión en avenida Marconi con calle Colo Colo, y que se trató de una colisión frontal entre una camioneta y una motocicleta, donde lamentablemente falleció el conductor de esta última, producto de la gravedad de sus lesiones de manera instantánea en el lugar del accidente”, precisó.

Agregó que “por delegación de la Fiscalía de turno local, fuimos requeridos y, por lo tanto, nos encontramos a cargo de la investigación, y en este instante nos encontramos recabando toda la información necesaria para dilucidar la causa y dinámica del accidente, y las responsabilidades del mismo”.

Además, el subcomisario de la SIAT Biobío agregó que “hay que recordar que todo conductor que conduce un vehículo de estas características debe portar su licencia y documentación del vehículo, son dos requisitos legales independientes. No obstante, por la dinámica del accidente se puede señalar que no fue habido en el lugar ningún tipo de documentación; esto no quiere decir que no la tuviera, sino que hay que seguir indagando frente a esta situación”, puntualizó.

PESAR EN MOTOCICLISTAS

Durante la noche del miércoles y madrugada de jueves, medio centenar de motociclistas llegaron hasta el lugar del fatal accidente a realizar una velatón en memoria de Jordy Olivares. En este caso, Eduardo Valenzuela, integrante del club de motos MG Manada Bikers, participó de esta actividad e indicó que “lamentablemente esto ya viene pasando hace tiempo, ha habido muchos accidentes de motoqueros con automovilistas, por lo que esto tiene que parar. Es triste saber que un hermano motoco, conocido mío y de varios, hoy perdió la vida, y lo peor es que no fue culpa de él. Les llamo a todos los que quieran asistir a una caravana este domingo al mediodía a que puedan traer globos negros para ir en reconocimiento de todos los motoqueros caídos”, finalizó.