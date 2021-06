Autoridades del Biobío llamaron a usar extensión del postnatal de emergencia

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, y la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro, hicieron un llamado a hacer uso de la extensión del posnatal de emergencia, que fue promulgada el 4 de junio pasado, y que permite a los trabajadores y trabajadoras que sean padres, madres y cuidadores de niños o niñas en edad preescolar y que hayan usado una o más licencias médicas preventivas parentales (LMPP), acogerse a la suspensión temporal del contrato de trabajo y recibir el subsidio de incapacidad laboral.

Con esta extensión, se mantiene y amplía la posibilidad de postular al beneficio, dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes, independientes, empleadas y empleados públicos que hayan utilizado una o más licencias médicas preventivas parentales, así como a trabajadores y trabajadoras que actualmente estén suscritos a suspensión laboral bajo la causal de Crianza Protegida.

Macarena Rivas, quien hizo uso de la licencia médica preventiva parental y concurrió a la sucursal de IPS ChileAtiende en Concepción para actualizar información relativa a sus cargas, dijo que “para mi fue muy significativo y muy acorde a lo que estamos pasando, por la pandemia. Yo no tenía dónde dejar a mi hijo, y las salas cuna no estaban funcionando, así que fue muy oportuno este beneficio, al que pude acceder de manera muy rápida, para poder estar con mi hijo y no exponerlo”.

Sintia Leyton, seremi del Trabajo y Previsión Social, detalló que “la ley de Crianza Protegida nace en base a esta necesidad que estamos enfrentando por la emergencia sanitaria para generar y fortalecer las redes de cuidado de los niños, permitiendo mantener el vínculo de los beneficiarios en sus relaciones laborales, y de ahí que se ha ido extendiendo, para poder ir abarcando a más beneficiarios que pudieran estar terminando su posnatal en este periodo”.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro, dijo que “este beneficio ha sido de gran apoyo especialmente para las mujeres, que son quienes mayoritariamente accedieron a él. Las personas que se acogen a este beneficio reciben, hasta por los tres primeros meses, un subsidio por el 100%, si su licencia alcanza el tope de un millón de pesos. En el caso de licencias superiores a esa cifra, el subsidio cubre el 70%”.

Hay que precisar que el cálculo del beneficio se realizará considerando la licencia médica preventiva parental, y no en base a la remuneración del trabajador o trabajadora. La extensión se puede solicitar hasta el 30 de junio de 2021, fecha en que termina el estado de excepción constitucional, y para acceder a este beneficio es requisito haber solicitado la Licencia Médica Preventiva Parental (posnatal de emergencia).