Jürgen Contreras atravesó a nado desde Tumbes hasta la Isla Quiriquina

El destacado deportista máster Jürgen Contreras saldó con éxito la travesía de unir a nado la caleta Tumbes y la isla Quiriquina, en su primer apronte de preparación de cara al Mundial de Triatlón que se disputará en septiembre en los Países Bajos.

Contreras, de 59 años, cubrió la distancia de 5,4 kilómetros en una hora y 20 minutos, finalizando la prueba con bastante entusiasmo. “Totalmente optimista con lo que viene. Me sentí muy bien, el traje me cubrió bastante y no sentí frío, que era lo importante. Hice la distancia a un buen ritmo, tomando en cuenta que estaba en el mar, aunque las condiciones climáticas me favorecieron. Muy agradecido del apoyo de la Armada, el Ministerio del Deporte y el Gobierno Regional para poder cumplir con mi preparación”, apuntó el triatleta.

Contreras competirá el 12 de septiembre en el Ironman de Países Bajos y para su preparación se adjudicó un proyecto como deportista destacado en el Gobierno Regional cercano a los 6 millones de pesos.

“Es un gran deportista regional categoría máster, verdadero ejemplo de esfuerzo y empuje deportivo, número uno de Chile en triatlones y por eso contó con el apoyo del Ministerio del Deporte, donde le gestionamos este proyecto ante el Gobierno Regional, que fue respaldado por el intendente Patricio Khun para cubrir su etapa de preparación. Seguiremos muy atentos a su preparación y participación en el Mundial”, dijo el seremi del Deporte, Marco Loyola.