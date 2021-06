Hacen importante entrega de maquinaria a agricultores en Mulchén

Durante esta semana se concretó la entrega de seis maquinarias agrícolas para campesinos de la comuna de Mulchén, gracias a la alianza entre Indap y el municipio local, y que permitirá entregar una ayuda esencial para las labores agrícolas de los beneficiarios.

El encargado del programa Prodesal en la comuna del Bureo, Francisco Parra, detalló que se entregaron cuatro motocultores y dos chancadores.

Los primeros son principalmente usados para habilitar potreros, hacer siembras de avena o realizar trabajo de hortalizas, mientras que los chancadores son para alimentación invernal y crear su propio forraje para los animales.

“Estamos hablando de una inversión que superan el millón de pesos por máquina, así que estamos muy contentos con la comunidad mulchenina y por los agricultores que recibieron estas inversiones”, precisó.

En esa misma línea, informó que “atendemos a 159 agricultores y como nos llegan ciertos recursos, los repartimos según los requerimientos de cada agricultor. Elevamos una demanda frente a Indap, de ahí nos financian y nosotros postulamos a estos concursos, así que estamos contentos con los recursos que hemos adquirido para nuestra comuna”, puntualizó.

Uno de los beneficiarios es el agricultor Marcelo Silva, quien desarrolla diversas actividades, entre ellas, la apicultura y crianza de cerdos y caprinos. “Gracias al Indap recibimos un chancador por la postulación de un proyecto para mejorar la crianza, y también gracias a la ayuda de la Municipalidad que se puede lograr esto, y así nosotros nos vemos más motivados porque vemos que llegan las ayudas y así nos anima más a seguir trabajando”.

Sin embargo, con la pandemia “se nos dificulta más a nosotros para encontrar grano o tener la imposibilidad de ir a comprarlo en Los Ángeles o Mulchén, pero así y todo nosotros igualmente hemos seguido trabajando y motivados totalmente. De esto se trata ser campesino, de no dejar morir lo que uno va creando, y día a día con esto es una mejora y un alivio para todos nosotros que somos agricultores”.

Por su parte, Ingrid Parra, ejecutiva de Indap, sector Mulchén, destacó “a los usuarios y agricultores de Mulchén y cómo han enfrentado esta pandemia, pues pese a todas las dificultades, ellos siguen produciendo y la gente ha trabajado igual o más con o sin pandemia”.

Resaltó que “aquí hay personas que son agricultores y he visto sus campos, y pese a todas las limitaciones, hemos ido a terreno y visto como siguen haciendo sus cosas, y nosotros no hemos parado y estamos ahí entregando los créditos, entregando los proyectos, los subsidios, las asesorías, quizás no como lo hacíamos antes con esa cercanía, pero estamos contestando teléfonos, dando alguna facilidad, y nos vamos a tener que adaptar a esta nueva forma de comunicarnos. Ahora tenemos que nosotros adaptarnos a esta nueva realidad y no parar hasta que entre todos juntos podamos vencer esta dificultad”.

Quien participó de la entrega de nuevas maquinarias fue el alcalde de Mulchén Jorge Rivas. El jefe comunal agradeció a los vecinos de distintos sectores rurales que salieron beneficiados, como Santa Adriana, El Cisne, Santa Emilia, El Parrón, Las Maicas y Santa Ema. Lo propio hizo para el Indap, “que gracias a ellos y a nuestra Municipalidad mantenemos este convenio a través de los años, el cual nos ha permitido seguir ayudando al campesino y a la mujer campesina, así que gracias a esta alianza hoy día podemos seguir entregando ayudas, a pesar de esta pandemia”.

“Ojalá que esto les sirva mucho y yo sé el apoyo que significa para quienes se dedican al campo y a la agricultura, y sin ninguna duda esto es muy importante para ellos”, sentenció.