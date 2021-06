Los Ángeles: El dramático caso de una mujer que fue víctima de clonación de su WhastApp

Una preocupante situación vivió una angelina en los últimos días debido a que fue víctima de un caso de estafa y clonación de su número de WhatsApp. Los delincuentes obtuvieron los detalles de sus números de contacto, con los cuales intentaron realizar estafas en dinero suplantando su identidad y solicitando dinero en su nombre.

Este tipo de hechos han ido aumentando lentamente durante este año, en donde incluso se dio a conocer que durante esta semana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por medio de sus redes sociales, denunció que trataron de hacerle una estafa a través de su WhatsApp.

“Me intentaron hacer el cuento del tío haciéndose pasar por mi amiga Gisol. Cuando vi el mensaje, la llamé inmediatamente y confirmé mi sospecha”, señaló la titular del gremio médico. El estafador le solicitó alrededor de 80 mil pesos por medio de esta aplicación desde la cuenta de su amiga, la cual había sido tomada por desconocidos.

LA HISTORIA DE ROSA

Diario La Tribuna accedió a conocer la historia de Rosa López Fuentes, quien relató la dramática experiencia que vivió en la última semana, donde desconocidos accedieron a su cuenta de Whatsapp y así también a sus contactos más cercanos.

“El sábado de la semana pasada, como a eso de las 6:30 de la tarde, me llaman por teléfono diciendo que eran de un lugar donde uno vende autos, una página en Santiago. El hombre me pregunta si es que vendo un auto con ciertas características, y yo le digo que sí, por lo que me dice que tenía un comprador y él estaba agendando para que nos encontráramos”, relató.

Al seguir, la mujer contó que se le consultó sobre el lugar donde supuestamente se reunirían para abordar la compra del auto y si deseaba que fuera en su casa o en algún lugar acordado por los dos, a lo que la mujer accede a lo último.

Rosa agregó que el sujeto le dice: “el comprador se llama Pedro Valenzuela, es funcionario público, maneja una camioneta y él la va a llamar por teléfono para coordinar la hora, a lo que yo acepto”.

EL MOMENTO DE LA ESTAFA

La afectada comentó que “enseguida el tipo me dice que estaba ubicando mi localidad en Los Ángeles, en donde iba a llegar un código con cinco números y que se lo repitiera. Como el código llega y uno lo ve en la pantalla, en una ‘volá’ mía llego y le doy los números y le rectifico, y me dice que me iba a llamar este supuesto comprador el día de mañana para coordinar la hora. Cortó y se comunican conmigo por la venta del auto. Mientras hablaba con esta persona que me estaba llamando para supuestamente comprar mi auto, me empezó a llamar una amiga mía de manera insistente. Le digo al supuesto comprador del auto que espere un poquito, le corté y le contesté a mi amiga diciéndole que estaba vendiendo el auto. Ella me dice que corte de inmediato porque me estaban clonando la llamada”, indicó.

LA DISTRACCIÓN

La víctima de este intento de estafa relató que mientras estaba hablando por teléfono con un supuesto comprador de su auto, por medio de su WhatsApp los estafadores estaban enviando múltiples mensajes a sus contactos para pedir dinero en su nombre.

Eso fue posible gracias a que el código que le solicitaron a través de la llamada era para habilitar su WhatsApp desde otro dispositivo, y desde donde intentaron realizar el ilícito.

“El mensaje a mis contactos fue de bien poca inteligencia porque decía ‘Hola. Me excedí en el saldo de mi cuenta bancaria, y no puedo sacar. Le puedes depositar a mi mecánico y yo te lo devuelvo mañana’, por lo que fue superbasico”, detalló.

Rosa indicó que afortunadamente, a pesar de esta situación, no hubo personas de su círculo cercano afectadas por este intento de estafa. Pese a estar alrededor de 12 horas sin el servicio de mensajería, finalmente lo pudo recuperar.

En ese momento se percató de que el desconocido bloqueó a varios de sus contactos, quienes no habían accedido a su solicitud, la cual no tuvo víctimas por este hecho.