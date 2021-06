En Los Ángeles: Dos personas fueron detenidas por microtráfico de drogas

Dos hermanos, mayores de edad, fueron detenidos por el delito de microtráfico de marihuana y clorhidrato de cocaína, en la comuna de Los Ángeles.

Al respecto, el Jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Los Ángeles, comisario Juan Bravo, sostuvo que “luego de una investigación de dos meses aproximadamente, se irrumpió en un domicilio del sector poniente de Los Ángeles, donde se detuvo a dos personas implicadas en el delito, a quienes se les logró incautar un total de 314, 83 gramos de cannabis, además de 6,27 gramos de Clorhidrato de Cocaína, dinero en efectivo y elementos para la dosificación”.

Los detenidos fueron puestos a disposición para su control de detención correspondiente.

Para denunciar cualquier delito, la Bicrim hizo un llamado a la comunidad a utilizar la plataforma Denuncia Seguro o el 134 de la PDI.

¿QUÉ ES DENUNCIA SEGURO?

Es una iniciativa de Gobierno que pone a disposición de las personas un número telefónico (600 400 01 01), al cual la ciudadanía puede llamar para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito.

El principal compromiso de este programa es el anonimato de las personas que llaman para denunciar. Por lo tanto, nadie le preguntará cómo se llama o de dónde está llamando. No es requisito entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual se genera la llamada. Las conversaciones no son grabadas.

Las personas pueden estar absolutamente seguras de que nadie conocerá su identidad y, por lo tanto, no corren ningún peligro asociado al denunciar.