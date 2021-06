¿Cuáles son las expectativas ante el recién electo gobernador regional?

Este domingo 13 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de elecciones para elegir el cargo de gobernador regional. El candidato elegido como la máxima autoridad en el Biobío fue Rodrigo Díaz.

Frente a esta decisión popular, diario La Tribuna conversó con distintos dirigentes de agrupaciones y gremios locales, quienes dieron a conocer las expectativas que tienen del gobernador electo.

Dirigente del sector de la Vega y presidente de la junta de vecinos de Parques Nacionales, Pedro Valdés, manifestó que “nosotros esperamos que el gobernador tenga una visión más regional y que el dinero que se gaste sea más equitativo. Nosotros tuvimos una reunión como organización de junta de vecinos del sector nororiente hace algunas semanas, y él se comprometió a aumentar el dinero que se destina a la provincia de Biobío. Esperamos también que realice mejoras en el tema del agua. En los sectores nororiente, en las horas peak no hay presión de agua, en el sector de Paillihue está pasando lo mismo, y en Los Ángeles el agua ya no es suficiente para la cantidad de habitantes. Esperamos que este cargo venga a resolver muchos de los problemas que tenemos en la provincia de Biobío, porque en estos últimos años ha sido muy poco el dinero destinado. Ojalá los recursos no solo estén destinados a Concepción, sino que a todas las provincias. Tenemos confianza en este nuevo gobernador”.

De la misma forma, el presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán, expresó sus buenas expectativas hacia la nueva autoridad e hizo alusión a la labor que realizó Díaz en su periodo de intendente. “Rodrigo Díaz fue una persona que hizo bien su trabajo como intendente; yo espero que él tome el cargo como un gobernador independiente y que trabaje como debiera ser con todas las fuerzas políticas de la región. Hoy no se tienen muy claras las funciones del cargo ni con cuántos recursos va a contar. Esperamos que eso se defina a la brevedad y saber cuánta autonomía va a tener el cargo para lograr una efectiva descentralización”.

Quién también entregó su opinión e hizo especial énfasis en terminar con el centralismo fue el presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Miguel Pezoa. Sostuvo que “tenemos altas expectativas porque entendemos que él es un regionalista y eso es lo que nosotros buscamos. Necesitamos que las decisiones se tomen en las regiones y no en Santiago. Todo se resuelve dentro de una oficina en Santiago, y resulta que los dolores que tenemos en las regiones son diferentes. Hay algunos que tomas decisiones desde Santiago sin conocer ni un poco lo que es una región”.

En relación a las necesidades urgentes que tienen las pymes del Biobío, Nelson Rivera, presidente del Sindicato de Peluqueros de Los Ángeles, espera que “con el nuevo gobernador electo las pymes del sector de peluquerías seamos declaradas como esenciales, ya que somos uno de los rubros más golpeados con la pandemia. Somos muchas las agrupaciones a nivel regional y nacional que estamos esperando respuesta para volver a trabajar, por lo tanto, es fundamental que nuestros líderes estén conectados con nuestras necesidades. Ellos son una pieza importante para impulsarnos”.

Desde el Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), también emitieron su opinión acerca de la elección de Rodrigo Díaz como nuevo gobernador del Biobío. La gerente general de la corporación, Carolina Parada, manifestó que “como organismo empresarial que promueve la vinculación pública-privada, nos ponemos a su disposición de forma inmediata para trabajar en todos los desafíos urgentes e importantes que tiene nuestra región. En este sentido, nos alegramos de que asuma una persona que tiene como sello la colaboración y el diálogo”.