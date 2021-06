Llaman a postular al fondo Equidad de Genero impulsado por el Gobierno

Gender equality concept as woman hands holding a white paper sheet with male and female symbol over a crowded city street background. Sex sign as a metaphor of social issue.

El Fondo Equidad de Género es un sistema de financiamiento impulsado por el SernamEG y que tiene por objetivo colaborar en la realización de proyectos y actividades de carácter educativas y de difusión, en las que se refuerce el liderazgo y la participación de mujeres a nivel nacional, regional y local.

Así lo explicó la Directora Regional Lissette Wackerling. “En la región del Biobío existen varias organizaciones que se han ocupado en trabajar en la línea de la equidad de género. Hoy queremos hacerles una invitación, a participar y postular a este fondo de equidad de género que tiene SernamEG, para apoyar en la línea de la participación, la asociatividad y el liderazgo de las mujeres”, señaló.

La iniciativa que cuenta con un presupuesto de $86.444.000, financiará de manera anual a 17 proyectos con un monto entre $1.000.000 y $5.000.000, los cuales podrán acceder mediante una postulación en la que personas naturales o jurídicas presenten programas o actividades que tengan como propósito contribuir a la autonomía de la mujer, a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a la corresponsabilidad y por último a la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres.

Según explicó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región del Biobío Marissa Barro “este fondo es muy relevante, ya que permite que diferentes agrupaciones sociales o personas naturales presenten proyectos que estén destinados a fortalecer la autonomía de la mujer, la conciliación de la vida familiar y personal, la corresponsabilidad parental y la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Hoy es fundamental que toda la sociedad se sume a estas líneas de acción, ya que creemos que la única forma de eliminar los estereotipos de género, es que todos y todas nos comprometamos a trabajar en estas temáticas”.

Las postulaciones a este fondo que cubrirá hasta un 90% del total de dichos proyectos, serán realizadas a través de la página www.fondos.gob.cl y serán recibidas hasta el 15 de junio de 2021. Por lo que SernamEG les invita a inscribirse y a participar en esta iniciativa que beneficiará a millones de mujeres en el país.