Estados Unidos aprueba nueva terapia contra el Alzheimer

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA en inglés) aprobó el uso de Aduhelm, un nuevo medicamento de la farmacéutica Biogen para el tratamiento del Alzheimer, el primero en tratar directamente la patología “fundamental” de esta enfermedad.

Según informa la FDA en un comunicado, se trata además del primer nuevo tratamiento contra el Alzheimer que la administración estadounidense aprueba contra esta enfermedad degenerativa que sólo en este país afecta a 6,2 millones de ciudadanos.

Biogen no ha revelado el precio de inmediato, aunque los analistas han estimado que el medicamento de la farmacéutica estadounidense podría costar entre 30.000 y 50.000 dólares anuales.

Por su parte, un análisis preliminar realizado por un grupo externo ha determinado que el medicamento tendría que tener un precio de entre 2.500 y 8.300 dólares anuales para tener un buen valor basado en los “pequeños beneficios generales para la salud” sugeridos por los estudios de la compañía. Además, la organización sin fines de lucro Institute for Clinical and Economic Review ha agregado que “cualquier precio es demasiado alto” si el beneficio del medicamento no se acaba confirmando en los estudios de seguimiento.