Contratistas Forestales: "La violencia en la Macrozona Sur se convirtió en un círculo vicioso"

Tras el ataque incendiario ocurrido este sábado en en las cercanías de Contulmo, provincia de Arauco, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, Rene Muñoz, manifestó que “somos pesimistas porque no vemos alguna acción decidida del Gobierno, de las autoridades ni del coordinador de la Macrozona Sur. Carabineros no se puede defender y los fiscales no pueden llegar a los sitios del suceso”.

Muñoz, agregó que “cuando hay algún detenido los jueces echan a andar la puerta giratoria y las medidas precautorias son mínimas. La violencia en la Macrozona Sur se ha transformado en un círculo vicioso por la falta del estado de derecho en esa zona”.