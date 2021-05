Club de patinaje angelino destacó en el primer campeonato federado del año

“Estamos muy felices de concretar nuestra segunda participación junto a la Federación Nacional de Patinaje Artístico; nos medimos ante más de 200 jóvenes deportistas de todo Chile obteniendo grandes resultados, gracias al compromiso de nuestros integrantes y sus padres, ya que trabajar a distancia durante todo este tiempo ha sacado a relucir todo el compromiso que existe en nuestra institución”, relatan con emoción desde la dirigencia del Club de Patinaje Artístico Santa María de Los Ángeles, en el marco de su más reciente actuación en el ámbito federado, la instancia de más alto nivel competitivo en territorio nacional.

La destacada deportista nacional Daniela Lagos Carrasco, quien ha cosechado una exitosa carrera con títulos como vicecampeona sudamericana en el estilo de danza creativa, y quien también forma parte de la Selección Nacional de Patinaje Artístico, encabeza la formación, enfocada en el ámbito competitivo de las deportistas del patinaje local.

Respecto a su reciente desempeño en la categoría principiante, la entrenadora se refrió al trabajo de sus alumnas. Explicó que “preparamos detalladamente las coreografías con las que llegamos a competir. Fue un gran trabajo en equipo de nuestras niñas, de Francisca Delgado, también entrenadora y, por supuesto, de los apoderados. Estamos enfocados en seguir avanzando hasta que la pandemia nos otorgue la oportunidad de regresar a la pista”.

LAS PROTAGONISTAS

Las patinadoras locales que lograron destacar a nivel nacional, siendo la primera ocasión que participaban de una competencia de estas características, fueron María Ignacia Martínez, quien obtuvo el lugar número 11 en la serie principiante: “patinar es mi pasión, me hace sentir libre. Me gustaría a futuro representar a Chile, al igual que mi entrenadora. En cuanto a la competencia virtual, estoy orgullosa porque me he esforzado mucho y agradezco al club junto a mi familia por todo su apoyo.

Valentina González fue otra de las representantes provinciales que se midió por primera vez ante competidoras de más experiencia. En relación con el resultado que la posicionó en el número 16, aseveró que “ocupar este lugar dentro de las mejores 92 del ranking a nivel país me llena de felicidad. Sé que tengo que practicar mucho para que me salgan los saltos y piruetas, sin embargo, es parte de seguir creciendo cada día como deportista”.

GESTIÓN DEPORTIVA

Desde su llegada a la capital provincial de Biobío en el año 2019, el club de Patinaje Artístico Santa María de Los Ángeles comenzó una cruzada para lograr tener un lugar propio donde entrenar, con todas las condiciones que este deporte amerita.

La creación de este Centro de Patinaje Comunitario es un proyecto deportivo que la Municipalidad de Los Ángeles se encuentra trabajando gracias a una línea especial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para este tipo de infraestructura deportiva.

“Durante los próximos días estaremos eligiendo la empresa que se encargará de levantar este gran proyecto, que al fin está comenzando a verse materializado; estamos trabajando a la par con la municipalidad y esperamos que prontamente nuestra provincia pueda contar con este renovado centro de nivel nacional”, aseveraron desde la dirigencia del club patinador.

Se trata de casi 7500 UF destinadas exclusivamente para la construcción de canchas deportivas gracias al Decreto Supremo 27, y que fue ofrecido al municipio de Los Ángeles para un centro de patinaje.

Al respecto, la autoridad comunal, Esteban Krause, sostuvo que “es un avance muy importante y estamos contentos de que el Minvu cuente con financiamiento para este tipo de proyectos. En la comuna contamos con tres clubes de patinaje que serán los beneficiados, pero también toda la comunidad, porque se tratará de un espacio comunitario”.

Desde el club valoraron la difusión otorgada por diario La Tribuna a su problemática, ya que gracias a ello, recibieron el llamado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde donde hicieron presente su disposición de ayudar.