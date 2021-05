Ollas comunes disminuyeron tras el tercer retiro y la entrega de bonos del Gobierno

Con la llegada del Covid-19 surgieron distintas ayudas para beneficiar a personas que perdieron su trabajo o sufrieron una reducción de sus ingresos laborales.

Sin embargo, distintas agrupaciones sociales de Los Ángeles expresaron que con la llegada del tercer retiro del 10% y la entrega de bonos por parte del Gobierno, disminuyó la cantidad de gente que solicita ayuda.

Frente a esto, la presidenta de la agrupación angelina Buscando Sonrisas, Cindy Chávez, indicó que “paramos el tema de la olla común en el tiempo que llegó la plata de la AFP, y cuando el camión de la Municipalidad salió a repartir los almuerzos”.

A pesar de esto, Chávez explicó que “ahora estamos saliendo a repartir a la gente en situación de calle, entregamos cajitas de mercadería y también ayudamos a las mamitas de colegios”.

La sede de acopio de la agrupación se encuentra en villa Galilea, en la calle Fernando Aragón 1940, dónde reciben todas las donaciones y el teléfono de contacto es el +56 9 3119 2201.

En la misma línea, Verena Kulenkamnpff, presidenta de la Fundación Red de Inmigrantes, manifestó que “ya no estamos con ollas comunes en la fundación, ahora estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecibles y se están armando canastas para la gente que necesite. Se detuvo con la llegada de los bonos y el 10 por ciento de las AFP, dentro de eso no está tan malo el panorama como antes. Las canastas que tenemos ahora las canalizamos a personas que no tienen acceso a estos bonos, seguros de cesantía o algún beneficio del Estado”.

La fundación Redin mantiene el sitio web www.redinmigrante.org donde exponen todas las acciones realizadas y los programas de ayuda social.

Existe la posibilidad de realizar consultas para hacer los aportes a través de los números de whatsapp +569 48931993 y +569 48918842. Además, está la alternativa de contactarse al correo fundacionredin@gmail.com.

En relación a lo mismo, el presidente de la Sociedad de Trabajadores Independientes Vega Los Ángeles (Sotrainvela) y de los Comerciantes y Microempresarios (Comivela), Pedro Valdés, explicó que actualmente “se volvió a generar una olla común en el sector de Llano Blanco donde nosotros estamos aportando, también en el Campamento de Coreo donde se hace una olla común el día domingo para cerca de 120 personas, y en Cuñibal en la parte más necesitada de ese campamento donde se beneficia a cerca de 15 familias”.

Valdés, indicó que “este año comenzamos a apoyar a la población Orompello, que organiza ollas comunes tres veces a la semana, y a la villa Génesis, donde la iglesia evangélica organiza una olla común los días sábados”.

El presidente de Sotrainvela y Comivela, explicó que el sector de la Vega trabaja en conjunto con el sector de camioneros, quienes entregan aportes de alimentos para repartir a las distintas ollas comunes en Los Ángeles. Además, “uno de los aportes que se ha mantenido es el de la panadería Amiga, quienes están entregando cerca de 1.600 panes al mes en la olla común de Orompello y villa Génesis”.

Valdés, realizó un llamado destacando que “nosotros nos ponemos a disposición de la comunidad para que nos hagan llegar recursos y llevarlos a las distintas ollas comunes. En este tiempo de pandemia hay gente que no ha sufrido y que siguen con su sueldo, yo los llamo a que tengan ese gesto de solidaridad de entregar ayuda. Nosotros gustosos llevaremos los aportes a las ollas comunes y a las familias más necesitadas lo cual lo hacemos de forma más anónima. Necesitamos preferentemente alimentos”.

Las personas que deseen realizar aportes pueden comunicarse al número +56 9 9444 9461.