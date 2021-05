Con preocupación ven la introducción de nuevos proyectos energéticos para Los Ángeles

Una evaluación a los diversos proyectos energéticos que se pretenden implementar en la provincia de Biobío, y específicamente en la comuna de Los Ángeles y alrededores, realizó la Comisión de Medioambiente de la Municipalidad de Los Ángeles, que preside el concejal Eduardo Velásquez, instancia en la que dio a conocer su opinión en relación al aumento de presentaciones de proyectos energéticos como parques eólicos, y últimamente solares, que buscan tener la aprobación de parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para poder aprovechar energías renovables y limpias como el sol o el viento dadas las potencialidades de la provincia, y así fomentar el desarrollo de la producción de energía de Biobío.

Recordemos que, tal como lo informó diario La Tribuna, sólo en el mes de abril recién pasado, fueron ingresados seis proyectos de parques solares a tramitación ambiental, con una inversión proyectada para la provincia de Biobío que bordea los 62 millones de dólares, y en donde se busca utilizar moderna tecnología de paneles solares sobre una superficie estimativa de hasta 30 hectáreas, con proyectos que buscan la generación de entre los 9 y 11 Mega watts, y que podrían suministrar electricidad a 22 mil viviendas aproximadamente.

PREOCUPACIÓN DE COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE

El presidente de la Comisión de Medioambiente y concejal de Los Ángeles Eduardo Velásquez expresó inquietud frente a estos nuevos proyectos “veo con profunda preocupación la instalación de todo este tipo de proyectos energéticos, porque la comuna de Los Ángeles siempre se ha caracterizado por ser una comuna agrícola y forestal, con todas las virtudes que implica explotar la tierra y nutrirnos de sus beneficios. Hay mucha gente que desarrolla agricultura de sobrevivencia, y constituye un ingreso permanente para sus necesidades, y estamos viendo que están llegando estos proyectos que, claro, involucran energías renovables y que no impactan tanto a la comunidad, pero en definitiva sí influyen, ya que significa cubrir por extensos terrenos, y terrenos que son agrícolas por lo demás, y que son contiguos a comunidades y villorrios donde hay gente viviendo, por lo que esto es grave”, precisó.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A lo anterior agregó que “el problema es que la participación ciudadana tampoco se produce por el hecho de que además todo este tipo de proyectos están tramitados por declaraciones de impacto ambiental, entonces si tú me dices que la compensación que va a generar este proyecto va a significar una disminución en las cuentas de energía, quizás por ahí se podría considerar que hay una compensación efectiva, o el hecho de generar mucha mano de obra, pero eso no es así, porque estos proyectos tienen mano de obra que se instala en el principio de la construcción del proyecto, y después es desarrollado por muy pocas personas, entonces generan muy poco empleo, invaden terrenos que son agrícolas y forestales, no compensan el consumo energético de las comunidades cercanas, y lo otro que es lo peor, es que no tributan en la zona”.

En relación a este último punto, Velásquez precisó que la energía de estos parques de generación eléctrica se va de manera directa al Sistema Interconectado Central –SIC- y así se distribuye la energía hacia el resto del país, lo que, a su juicio, no permitiría dimensionar a nivel local los beneficios de este tipo de iniciativas para la zona.

FRAGMENTACIÓN DE PROYECTOS

El presidente de la Comisión de Medioambiente del municipio local además indicó que están en alerta frente a este tipo de iniciativas, debido a que podría corresponder a casos donde empresas fragmentan iniciativas de generación eléctrica para evadir la normativa ambiental de nuestro país. “Esto es preocupante, hay que estar alerta, y también el hecho de que sean seis proyectos fotovoltaicos los presentados, uno podría tender a pensar que están fragmentando estas iniciativas, entonces debemos tener precaución porque lo que las empresas están haciendo es eludir la legislación a través de Declaraciones de Impacto Ambiental, presentando proyectos más pequeños, en consecuencia que lo que deberían haber hecho es haber presentado un Estudio de Impacto Ambiental”.

Finalmente el concejal Eduardo Velásquez dio a conocer que – frente a este tema – solicitará una reunión a la comisión para abordar estos proyectos ambientales, y donde dará a conocer la preocupación de parte del organismo frente a estas iniciativas, donde buscarán reunir los antecedentes necesarios y conocer, entre otras cosas, si frente a estas propuestas se han generado acercamientos y entrega de información con las comunidades que pueden resultar afectadas.