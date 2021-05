Los Ángeles se sigue escribiendo con “K”

Anoche, pasadas las 20.00 horas, ya había aires de celebración en el comando del candidato Esteban Krause, quien a fines del mes de junio jurará por un nuevo y último período en el cargo.

El edil, que postuló a su última reelección, debido a que los alcaldes son elegidos por sufragio universal en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, finalizará así en 2025 su período por 12 años consecutivos.

Krause llegó anoche a la sede del Partido Radical, donde era esperado por su esposa, Sandra Martínez, y su círculo más cercano.

En conversación exclusiva con diario La Tribuna y radio San Cristóbal, expresó que “en lo personal este triunfo lo tomo con bastante responsabilidad y también con mucho agradecimiento a las personas que confiaron en mí, de que podíamos seguir avanzando como era nuestro eslogan de campaña por una comuna de mejores condiciones, que sigue desarrollándose, por una comuna que puede tener y puede ser una de las comunas más importantes del sur de Chile”.

Agregó que durante la campaña que se realizó en medio de las medidas asociadas a la contingencia sanitaria, lograron resultados: “nuestras propuestas están apuntando básicamente a resolver temas del día a día. Hemos hecho durante mis períodos anteriores un esfuerzo por estar en los barrios, para estar en todos los sectores tanto urbanos como rurales y lo que vamos a hacer es profundizar eso”.

Agregó que se proyecta en el tiempo no solo en generar obras, sino que en mejorar la calidad de vida de las personas. “Que cada uno de nosotros sepa lo importante de nuestra comuna, lo relevante que es vivir en la comuna de Los Ángeles. Lo que significa para otras ciudades, otras comunas, nuestra comuna de Los Ángeles. Para mí eso tiene un tremendo valor. Yo puedo pavimentar una vereda, puedo hacer un edificio, pero ese edificio y esa vereda va a tener un tiempo determinado de vida útil. Después va a haber otra persona en 20 o 40 años que va a hacer otra vez lo mismo porque todo tiene un ciclo, pero si implantamos en los corazones de los angelinos que vivimos en una buena comuna, en un sector importante del sur de Chile, creo que para mí eso sería muy satisfactorio porque a partir de eso no me cabe ninguna duda de que podemos seguir avanzando”.

En paralelo, destacó el trabajo de campaña: “generalmente, cuando me propongo algo y tengo un objetivo, miro ese objetivo. No miro hacia los lados ni tampoco me preocupo de lo que está pasando al lado porque entiendo que eso puede, de alguna u otra forma, hacerlo tropezar a uno. En ese sentido, solamente señalar que estamos contentos, felices de ganar esta elección, y que obviamente tenemos que avanzar en que podamos andar más rápido (…) Pedalear rápido para poder cumplir y generar una buena tarea al final del período”