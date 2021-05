Despachan proyecto que garantiza aborto en tres causales y reemplaza el concepto de “mujer”

Según consigna la cámara de diputados, eliminar la definición de mujer e incorporar a toda persona, independiente de su identidad o expresión de género, que tenga la capacidad de gestar, para a acceder al aborto en alguna de las tres causales establecidas por ley, es el objetivo del proyecto despachado a Sala por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

El diputado Víctor Torres (DC), promotor de la iniciativa, expondrá a la Sala el texto que modifica el Código Sanitario reemplazando el concepto de “mujer” por el de “persona con capacidad de gestar”.

En la sesión, el parlamentario explicó que este cambio busca actualizar el citado código a las actuales disposiciones de la ley de Identidad de Género.

Al respecto, sostuvo que si las personas han logrado avanzar en un cambio de género registral, no deben volver a una etapa previa para acceder a una prestación de salud, pues esto sería “altamente discriminatorio y no corresponde. No puede seguir existiendo una incongruencia entre estas normas”, interpeló.

De este modo, el proyecto pretende garantizar que las personas, mientras tengan la capacidad de gestar y se encuentren en alguna de las tres causales que regula la ley N 21.030, deben tener las mismas condiciones que tiene actualmente una mujer para interrumpir el embarazo.