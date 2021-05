Juzgado angelino decretó arresto domiciliario a imputado por cultivo de marihuana

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional a E.I.O.M., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis sativa, sin la autorización respectiva. Ilícito cometidos en la víspera, en la comuna.

En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Leonardo Llanos Lagos acogió la medida cautelar de arraigo nacional solicitada por la fiscalía, por considerarla proporcional y adecuada a los fines del procedimiento. No obstante, rechazó el arresto domiciliario total, sustituyéndolo por arresto domiciliario nocturno, por la pena probable que enfrentaría el imputado, con la entrega de un eventual beneficio. Además, fijo un plazo de investigación de tres meses.

“La defensa argumentó que la marihuana incautada era para consumo medicinal presentando dos certificados médicos que dan cuenta que el imputado tiene trastornos de sueño y de tipo ansioso. No obstante, el cultivo no tendría relación con el consumo próximo en el tiempo, ya que según la cantidad incautada, los 600 gramos -según la misma receta presentada- darían cuenta que eran para el consumo de más de un año de marihuana. Además, no quedó claro si la única forma de atacar los trastornos expuestos es a través del uso de la marihuana medicinal o si existen otros tratamientos al respecto”, expresó el juez Llanos.

Según el ente persecutor, alrededor de las 15.45 horas de ayer, jueves 6 de mayo de 2021, en cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, funcionarios policiales ingresaron a un domicilio de la villa Galilea de la comuna, sorprendiendo al imputado, sin poseer la respectiva autorización, cultivando cannabis sativa, además poseyendo y guardando diversas cantidades de marihuana; en un invernadero, tres plantas de cannabis sativa con alturas de entre 90 y 140 centímetros.

En tanto, en un dormitorio del inmueble, se hallaron dos frascos de vidrio y una caja contenedoras de marihuana elaborada con un peso de 108 gramos 500 miligramos, y una bolsa de papel café contenedora de la misma sustancia, con un peso de 75 gramos 600 miligramos.

Finalmente, en el entretecho del domicilio, se encontró marihuana elaborada en proceso de secado con un peso de 493 gramos 100 miligramos.