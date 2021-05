Bono Invierno será recibido por pensionados durante mayo

Desde el 3 de mayo el Estado comenzó a entregar el Bono Invierno a todos los adultos mayores que cumplen con los requisitos. Este año el monto del beneficio es de $66 mil 292 por pensionado y llegará a más de 132 mil personas en la región del Biobío, de las cuales 39 mil corresponden a la Provincia de Biobío.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y su red Chile Atiende implementaron todas las acciones para iniciar el pago del bono bajo estrictas normas de seguridad. En el caso de los beneficiarios del IPS, el Bono de Invierno se incluirá en la liquidación de pago de pensión del mes de mayo de 2021.

Una de las beneficiarias en la comuna de Los Ángeles fue Elis Chamorro, pensionada de 71 años. En conversación con Diario La Tribuna, la mujer expresó la alegría que significó recibir este aporte económico.

“Me llené de felicidad porque ese dinero no está en el bolsillo y uno tiene necesidades que no se pueden suplir de un mes para otro. Entonces para mí eso es oro. Cuando me lo dieron reaccioné como un niño chico cuando le dan un juguete”, comentó.

La beneficiaria explicó que recibe una pensión de la cual debe invertir gran parte en medicamentos y tratamientos costosos. “Yo soy enferma crónica, entonces gasto bastante porque los remedios están muy caros. Además, ya llegó el invierno y vivo entumida, así que gasto más en calefacción y ropa abrigada, entonces esta ayuda económica me vino muy bien”, relató.

En relación a las gestiones del Estado para entregar este beneficio, Chamorro manifestó que “estoy muy agradecida que hayan pensado en nosotros, los adultos mayores. Estoy muy contenta y ojalá que sigan ayudando y pensando en el bienestar de los demás, poniéndose en el lugar del resto especialmente en el de los ancianos que hay muchos que están sufriendo”.

REQUISITOS

Para recibir el bono, las personas deben tener 65 o más años de edad al primero de mayo, y el monto de su pensión debe ser inferior o igual a $170 mil 728.

Pueden acceder al Bono Invierno 2021 los pensionados del Instituto de Previsión Social, de Pensiones Básicas Solidarias (PBS), del Instituto de Seguridad Laboral, de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N°16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de AFP y compañías de seguros que perciban en el mes de mayo el beneficio de Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), de AFP y compañías de seguros que reciban pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Al respecto, el director regional del IPS Biobío, comentó que “nuestros pensionados no tienen que hacer ningún trámite para recibir esta ayuda económica que les entrega el Estado, porque viene incluido en la pensión mensual”.

Según lo explico la seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Karina Vera, “el Estado desembolsó más de 2 mil 640 millones de pesos para materializar esta iniciativa en la provincia”.

Las personas que necesiten mayor información sobre este y otros beneficios pueden acceder a los canales oficiales www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, Call Center 600 440 0040 y redes sociales ChileAtiende en Twitter, Facebook e Instagram.