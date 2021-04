Gremio de dueños de camiones de Biobío se declara en alerta y no descarta nuevas movilizaciones

En estado de alerta se declararon los camioneros pertenecientes a la Asociación de dueños de camiones de Biobío luego de la manifestación realizada la mañana de este miércoles en la Ruta 5 Sur, en el sector de Duqueco. Dicho movimiento responde, señalaron, al cumplimiento a los acuerdos que fueron suscritos entre el gremio de transportistas con el gobierno central desde la movilización del mes de septiembre del año 2020, en donde enfatizaron que no descartan nuevas manifestaciones en la zona en el caso de no visibilizar avances en sus requerimientos.

Diario La Tribuna conversó con Freddy Martínez, secretario general de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, Fedesur, y presidente de la Asociación de dueños de camiones Asoducam Biobío Los Ángeles, quien calificó como “provechosa” la manifestación realizada por los transportistas precisando que “la movilización que tuvimos acá en la zona obedeció al mandato de las bases, dado el nulo avance en los problemas que hemos estado presentando desde la movilización del año 2020, que se terminó en septiembre, y resultó que definimos hacer una manifestación corta para mostrar nuestro descontento luego de lamentablemente haber agotado todos los medios de corte de secretaría, cartas, escritos, llamadas, whatsapp, y una serie de correos electrónicos con solicitudes, reuniones y muchas conversaciones con la autoridad vía Zoom o de forma virtual, donde no teníamos respuesta, y la última fue por parte del coordinador de la Macrozona sur en donde él nos dijo que no había avance en los temas sencillamente, si bien agradecemos la franqueza, pero obviamente eso no nos dejó nada conformes, y eso de alguna forma se vio reflejada en la manifestación de ayer (miércoles), la que consideramos que fue bastante provechosa”, comentó.

En esa misma línea, el representante de los dueños de camiones de nuestra zona declaró que el gremio, luego de esta primera movilización, se mantienen en estado de alerta, donde puntualizó “lo importante es que se resuelvan los verdaderos problemas que tienen los camioneros y mucha gente de trabajo en la Macrozona sur, y en particular con el caso de la seguridad, y esto no se ha cumplido como uno de los puntos del acuerdo, entonces nuestro estado siempre ha sido de alerta, y esto es que estamos revisando e informando el avance de los temas, y si no hay avance, la gente empieza a presionar”, indicó.

En relación a la manifestación llevada a cabo en el principal punto de conexión hacia el sur del país, Freddy Martínez comentó que dieron a conocer la inquietud como gremio frente a diversos problemas que, a más de nueve meses del término de la última movilización del gremio de transporte pesado, no han visto soluciones.

El dirigente gremial indicó que ayer realizaron la primera reunión evaluativa para abordar los tres principales problemas que presenta el gremio – seguridad, apertura de hostales para alimentación y problemas de traslado hacia el sur por Argentina – en una actividad virtual con autoridades de seguridad de la zona, en donde se dio a conocer que la próxima semana se llevarán a cabo diversas actividades coordinativas para buscar soluciones para los transportistas.

En esa misma línea, Martínez confirmó que ya se han efectuado reuniones con el presidente de Fedesur abordando la situación actual, y preparando las conversaciones para la próxima semana que abordarán el tema de seguridad con el Ministerio del Interior, además de exponer su inquietud ante la falta de alternativas en la ruta para la alimentación de los camioneros por el cierre de las hosterías, y finalmente buscar soluciones con la situación de los cortes de ruta que se generaron en Argentina, y que impidieron el avance de camiones hacia el sur del país para la entrega de suministros como mercaderías o combustibles, y que incluso dejó varados a centenares de conductores en el vecino país.

Finalmente, el presidente de Asoducam Biobío comentó que “estamos esperando estas reuniones, y en función de ellas analizaremos las nuevas acciones o nuevos escenarios que vamos a considerar para defender los intereses de nuestros gremios, que han desarrollado un trabajo enorme y bajo las peores condiciones de seguridad”.

El dirigente, al ser consultado si no descartan nuevas movilizaciones, comentó que “para nada, lamentablemente es un recurso que a nosotros no nos gusta usar porque somos los primeros en ser perjudicados por ello, pero la verdad es que, como le he dicho a la autoridad en incansables oportunidades, llega un momento en donde los dirigentes debemos estar en esta encrucijada, y somos empujados por las bases a defender y representar sus demandas”, finalizó.