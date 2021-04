Contratistas Forestales por nuevo atentado en Galvarino: "Se sigue haciendo lo mismo de hace 8 años”

Ante el nuevo atentado a una faena forestal en la comuna de Galvarino, región de La Araucanía, la Asociación de Contratistas Forestales AG, ACOFORAG, ha manifestado su malestar y preocupación ante el nulo avance en la estrategia que esperaban del nuevo Coordinador de la macro zona Pablo Urquizar, quien luego de un mes y medio en el cargo, no ha informado de un plan de acción o estrategia nueva que consiga otros resultados.

Así lo planteó René Muñoz Klock, gerente del gremio, quien indicó que “se sigue haciendo lo mismo de hace 8 años, no hay decisiones, ni planes de contingencia, no hay apoyo a la labor de Carabineros, los que no tienen recursos ni para defenderse ellos. Aun no se puede ingresar a parte del territorio, lo que es gravísimo, las notificaciones que emanan de la Fiscalía no pueden realizarse, no se pueden investigar los delitos y, por lo tanto, no hay responsables procesados.”

El líder gremial agrega “el Sr. Urquiza se ha convertido en un relator de hechos que todos conocemos, más que en un ejecutor de soluciones, nos habla de cuáles son los grupos que actúan, de los ilícitos que comenten, que son hechos graves y dolorosos para los habitantes de la macro zona sur. Se quema el trabajo, casas, iglesias y colegios y todo sigue igual.”

Según las cifras que mantiene el gremio, desde marzo, mes en que asume el Coordinador a la fecha, se han registrado 10 atentados que han afectado a 14 contratistas forestales.

En 2020 fueron 66 las empresas atacadas y en lo que va de este año ya son 34. Muñoz explica que “tenemos un promedio de 8 contratistas afectados por mes en lo que va de este año. En 2020, el promedio fue de 6 contratistas atacados por mes. Sr. Urquizar basta ya de tantas declaraciones, tanta luz y prensa, queremos avances, detener y procesar a los delincuentes que tienen capturada la Provincia de Arauco, la región de La Araucanía, la región de Los Ríos y Los Lagos.”

Si se considera que cada una de estas empresas, en promedio, da trabajo a 100 personas, en 2021 han sido 3.400 las familias afectadas.