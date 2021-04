Tribunal de Los Ángeles absolvió a sujeto acusado por homicidio frustrado

En fallo unánime el tribunal –integrado por los magistrados Ingrid Valdebenito Quezada (presidenta), Lathy Pérez Quilodrán y Gino Viale Acosta (redactor)– decretó la absolución del acusado, tras establecer que la fiscalía no logró acreditar la participación de M.A.B.B en el delito.

Según consigna el fallo:

“Que, así las cosas, no encontrando en la detención del acusado M.A.B.B elemento alguno que pudiere incriminarle; el resultado negativo del examen de nitrito nitrado; las inconsistencias y cabos sueltos de la versión de los hechos entregada por V.M.S e incorporada en juicio por funcionarios policiales y la falta de rigurosidad del reconocimiento fotográfico impidieron al Tribunal formarse convicción, más allá de toda duda razonable, de la participación del acusado en los hechos que se le imputan, sin que la sola declaración de C A.D.A., no corroborada por ningún antecedente fidedigno y con las imprecisiones ya indicadas haya tenido el mérito de derribar de presunción de inocencia que ampara al encartado”.

LOS HECHOS

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 16 horas del 24 de julio de 2020, “en circunstancias que las víctimas. Se encontraban en el interior del domicilio ubicado en Bombero Francisco Rioseco Nº1123 de la comuna de Los Ángeles, llegó hasta el lugar un individuo no identificado, quien con ánimo homicida y portando un arma de fuego comenzó a disparar en numerosas ocasiones hacia la parte frontal del inmueble, en cuyo interior estaban las víctimas, impactando en las paredes, puerta y ventanas, e impactando, además, con dos proyectiles a C.A.P.C., no logrando impactar ningún proyectil a las demás víctimas que resultaron ilesas. Producto de los disparos proferidos a C.R.P.C. resultó con lesiones de carácter grave que demoraron más de 30 días en sanar, consistentes en dos heridas de proyectil balístico en su brazo izquierdo y en la espalda, con fractura de omóplato”.

FUENTE PODER JUDICIAL