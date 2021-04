Miguel Molina: "En Los Ángeles existe una asociación de básquetbol que puede ser federada pero no ha sido tomada en cuenta”

Durante los últimos años la actividad deportiva en la capital provincial de Biobío ha crecido a pasos agigantados y con el desarrollo transversal de variadas disciplinas. El básquetbol en este contexto se alza como una de las competencias que más deportistas ha logrado acaparar tanto en el ámbito formativo como competitivo e incluso contando con referentes que han logrado profesionalizar su carrera, como es el caso de los destacados basquetbolistas; Álvaro Pimentel, Miguel Molina y Jonathan Alveal.

Al respecto, la Municipalidad de Los Ángeles se trazó el objetivo de consolidar la creación de la Asociación Federada de Básquetbol en Biobío, trámite que dio su puntapié inicial con trascendental encuentro junto a la Federación de Básquetbol de Chile y el entrenador de la selección nacional de esta disciplina.

La instancia se realizó tras la convocatoria de la oficina de Deportes junto al profesor Guillermo Miranda del Team El Constructor junto a varias organizaciones deportivas bajo el objetivo de lograr la federación local de baloncesto lo cual generará un gran avance en materia de desarrollo y consolidación competitiva a nivel nacional.

Relativo a esta nueva iniciativa para el baloncesto local Diario La Tribuna conversó en exclusiva con Miguel Ángel Molina Grez, presidente de la Liga de Básquetbol Biobío, ya que el directivo destaca como uno de los principales gestores de esta disciplina en la zona, al estar al mando de las Asociaciones de Básquetbol Los Ángeles y Dimenor. Al igual que organizar instancias como el primer campeonato sudamericano de clubes que llegó a la provincia.

¿Qué le parece, que Los Ángeles se encuentre en vías de crear su primera Asociación Federada de Básquetbol?

-Me parece muy buena la intención desde la Municipalidad, respecto a su compromiso con el deporte, sobre todo con el objetivo de lograr tener una asociación federada de básquetbol en nuestra provincia.

Favorecerá a muchos deportistas, ya que a lo largo de los años hemos perdido varios deportistas que han debido buscar clubes de carácter federado para potenciar sus carreras. Tenemos el caso de Marcelo Villagrán, Miguel Molina y Jonathan Alveal, quienes debieron federarse en el Club Deportivo Alemán de Concepción debido a que Andino de Los Ángeles, institución a la que pertenecían antes de dar el salto profesional no se encuentra federada. Por lo que no fue posible cobrar el derecho a formación. Actualmente las nuevas generaciones igual deben buscar otros clubes para poder formar parte de los beneficios propios de la Federación.

¿De acuerdo a su experiencia, cómo se encuentra el panorama para la efectiva materialización de una Asociación Federada?

-Bueno llevo muchos años gestionando este deporte en la provincia y recientemente me sorprendió que se me dejara al margen de la creación de esta una nueva Asociación Federada de Básquetbol, debido a que ya existe una asociación de la cual yo asumí la presidencia porqué nadie más quiso hacerlo, de igual manera llevo una gran cantidad de tiempo realizando llamados para reunirnos junto a los equipos con personalidad jurídica de la comuna, sin embargo nadie responde.

Mi intención ha sido federarnos desde hace mucho tiempo. No ha dejado de sorprenderme que esta nueva gestión se realizara a mis espaldas.

Está todo listo, tenemos Ligas vigentes con su personalidad jurídica al igual que una asociación, solo falta coordinarnos para concretarlo.

Solo me queda desearles suerte a las autoridades y clubes que realizarán esta nueva gestión ya que no es un camino fácil.

Cabe destacar que nosotros también realizamos la formación de la Liga de Básquetbol Dimenor la cual está enfocada netamente en al ámbito formativo de jóvenes la cual también está reconocida por Chile Deportes, pero cuando invitamos a los equipos locales a formar parte de la instancia nadie respondió.

Miguel Molina, presidente de la Liga de Básquetbol Biobío.