Diputado Norambuena por aprobación de tercer retiro: “Estamos haciendo eco a ese clamor popular”

“Esta es una excelente noticia para millones de chilenos y chilenas que no han recibido ningún apoyo del Estado en esta pandemia”. Con estas palabras, el diputado de la UDI, Iván Norambuena, celebró la aprobación del proyecto de ley que permite un tercer retiro del 10% desde los ahorros provisionales, luego de votarse de manera favorable las enmiendas realizadas por el Senado.

El diputado Norambuena subrayó que “si bien no es la mejor política pública, estamos haciendo eco a ese clamor popular que necesita recursos para poder sobrevivir esta pandemia. Por desgracia, los apoyos económicos que ha propuesto el Ejecutivo o no son suficientes, o tienen una serie de requisitos que significa que una gran mayoría de chilenos y sus familias, no califiquen para los bonos u otros beneficios”.

“La pandemia sanitaria y la pandemia económica ha golpeado de manera muy fuerte a la ciudadanía. Especialmente hoy, donde estamos atravesando la segunda ola de contagios del covid-19, lo que se ha traducido en que muchas Pymes no puedan funcionar y la pérdida de fuentes de trabajo se ve en todos lados, golpeando la economía familiar, por lo que el retiro de los ahorros provisionales, donde también se verán beneficiados los que reciben rentas vitalicias, se transforma en un bálsamo en este momento”, agregó el diputado Norambuena.

Finalmente, el diputado Norambuena dijo tener esperanza que en el más corto plazo “se logre un acuerdo político con todos los sectores, para que las ayudas y beneficios sociales lleguen de manera universal a toda la ciudadanía”.