Tres parlamentarios del distrito 21 votaron en contra del proyecto de ley de Eutanasia: Sólo uno votó a favor

Al Senado fue despachado el proyecto de ley de Eutanasia o muerte asistida, esto tras ser aprobada en la Cámara de Diputados la tarde de este martes. En particular, la iniciativa busca regular el acceso de los pacientes terminales a cuidados paliativos y, en casos justificados y debidamente acreditados, a solicitar lo que se ha denominado como una muerte digna.

PROYECTO DE LEY

La propuesta legal establece que los prestadores de salud deberán otorgar, como derecho para todo paciente que se encuentre en un estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, incluso no oncológico, los cuidados paliativos tendientes a disminuir los dolores propios de su enfermedad, a acompañar debidamente al paciente para que pueda sobrellevar su sufrimiento con dignidad y a recibir, si lo desea, atención espiritual conforme a su religión.

Asimismo, se insta a evitar la prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural, en personas que padecen enfermedades irreversibles, implicando esfuerzos desproporcionados e inútiles sin esperanza alguna de curación; y se consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir.

En dicho ámbito se establece que “solamente aquel que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable, tiene derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para morir”.

PARLAMENTARIOS DE LA ZONA

Según consigna la información publicada por la votación en la Cámara través de su página, el único diputado de nuestra zona que votó a favor del proyecto de ley es el diputado Manuel Monsalve, mientras que Joanna Pérez, Iván Norambuena y Cristóbal Urruticoechea votaron en contra de la medida.

Al respecto, Urruticoechea afirmó que “es un día triste para la República de Chile. El Congreso de diputados ha aprobado la ley de la muerte apoyada por parte de la derecha. ¿Qué precio o más bien qué valor ético le podemos entregar a un acto en donde se mata a un ser humano por compasión?”.

Urruticoechea agregó que “no estoy a favor de que sea posible acabar con la vida de una persona, puesto que con la vida humana no hay que terminar, se debe luchar por cada vida, sin dejar atrás a ninguna. La vida es un valor adquirido y eso no lo otorga ninguno de nosotros, ninguna ley”, enfatizó.

Cristóbal Urruticoechea

El parlamentario, además, se refirió a su intervención en la cámara frente a esta normativa, donde indicó que “ante el sufrimiento, propuse acompañamiento, cultura de cuidado, alivio del dolor. Propuse dar esperanza, vida en la enfermedad: con cuidados paliativos garantizados en todos los rincones de Chile, que certifique el acompañamiento y la intimidad personal y espiritual para quien lo requiera, con apoyo a las personas cuidadoras y familiares, con permisos laborales retribuidos durante todo el proceso de acompañamiento. Ellos ante el sufrimiento, propusieron terminar con la vida de la persona, proponen su muerte”.

Finalmente el diputado Urruticoechea puntualizó que “esta ley no puede hacer decaer el derecho a vivir, puesto que el derecho a vivir no depende de su calidad. Transformar una prestación de salud, que no es otra cosa que matar a una persona o permitir el suicidio asistido, va a transformar al personal médico en verdugos, pudiendo dar espacio a soluciones finales no queridas ni por los enfermos ni por las familias”.