Joanna Pérez y su voto en contra por proyecto de Eutanasia: “Siempre voy a estar en favor de la vida”

La diputada de la democracia cristiana Joanna Pérez se refirió a su voto en contra del proyecto de ley de Eutanasia, el cual fue aprobado ayer en la cámara baja, y fue despachado al Senado.

La parlamentaria indicó que “voté en contra porque siempre voy a estar a favor de la vida, y creo que hay temas que son muy necesarios abordar para que una persona, previa a tomar una decisión como ésta, pueda tener acceso a los cuidados paliativos del dolor y un buen tratamiento y acompañamiento a las familias, hay mucho por hacer ahí, creo que no fue abordado de la mejor manera en este proyecto”, precisó.

A lo anterior agregó que “creo que deja de lado situaciones que son absolutamente necesarias de abordar como son la posibilidad de que una persona que tiene una enfermedad psíquica, que no es terminal y tiene tratamiento, hoy día con este proyecto, puede someterse al procedimiento de eutanasia. Esto es complejo porque no se hace cargo de la problemática de salud mental de nuestro país, sino de entregar una salida con poco tratamiento, además no se incorporó la obligatoriedad de incluir un análisis bio-psico-social y espiritual a la persona que solicita la atención médica para morir”, apuntó.

Joanna Pérez además enfatizó que “la ley fuera remitida al Senado con incongruencias, como la de establecer la voluntad anticipada por medio escrito para personas que no pueden manifestarlo, pero permite el arrepentimiento de este procedimiento en cualquier instante antes de realizarlo, lo que quita este derecho de arrepentimiento a la persona que está privada de conciencia”.

La parlamentaria también precisó que, en la iniciativa legal despachada al Senado, se rechazó la objeción de conciencia institucional, obligando a los centros que no practiquen eutanasia a derivar a los pacientes que lleguen a su centro, y donde finalmente relató que espera que, en el segundo trámite en el Senado, se pueda mejorar este proyecto.