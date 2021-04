Contadores se suman a petición de posponer Operación Renta 2021 en la región de Biobío

El Consejo Regional de Biobío del Colegio de Contadores se plegó al petitorio que realizó a nivel nacional el gremio en cuanto a posponer la Operación Renta 2021, acusando una serie de impedimentos que generarían dificultades el trabajo de los profesionales en el país.

A nivel nacional, el Colegio de Contadores de Chile presentó una carta al Presidente y al ministerio de Hacienda haciendo formal esta solicitud, documento que fue presentado de manera simultánea por los 16 Consejos Regionales, además del presidente nacional del organismo colegiado, en las distintas intendencias, además de La Moneda.

Uno de los impedimentos denunciados por el gremio son las constantes deficiencias de la página web del Servicio de Impuestos Internos, por lo que buscan ser escuchados frente al déficit del servicio del SII, lo que se suma a las dificultades propias de la pandemia en el cumplimiento de la labor contable.

En nuestra zona, la presidenta del Consejo Regional Biobío del Colegio de Contadores de Chile, María Angélica Gutiérrez, se refirió a esta situación al momento de entregar el documento en la sede del Gobierno Regional, precisó que “la verdad es que nosotros creemos que es súper importante que se cambie este proceso, porque lamentablemente con pandemia es mucho más complejo tener que trabajar, para los contadores ha sido un gran problema y además de eso no éramos esenciales”, precisó.

A lo anterior agregó que “esto se logró ahora hace un par de días, pero no ha sido lo suficiente porque está por terminar la Operación Renta, y lamentablemente los colegas no han podido ir a su oficina, y aparte de eso está todo atrasado el tema, inclusive la participación del Servicio de Impuestos Internos a través de las circulares y de las resoluciones ha sido extemporáneas, lo cual lamentablemente ha perjudicado todo este proceso, y en términos normales podía haber terminado el 30 de abril, pero en este momento estamos con la página colapsada y no sabemos hasta cuándo vamos a poder trabajar”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del CORE en la región del Biobío, Patricio Lara acompañó a los dirigentes regionales en la entrega de una carta, ocasión en la que precisó que “hoy día estamos acompañando al Colegio de Contadores, a su directiva regional, a hacer algo que se está haciendo en todo el país. En La Moneda se entregó una carta dirigida al Presidente de la República, y en cada una de las regiones lo están haciendo cada uno los Colegios Regionales de Contadores con el motivo de solicitar poder hacer una prórroga en el trabajo de renta de este año 2021”.

A lo anterior, Lara agregó que “el día viernes tuvimos una reunión con los parlamentarios de la región, quienes acogieron muy bien esta solicitud y también ellos nos van a apoyar.

Finalmente el presidente del Consejo Regional de Biobío entregó apoyo a los contadores de la región, comentando que “nosotros somos los que administramos los recursos y necesitamos que recursos como estos sean los que se recauden, porque la pandemia no tan sólo la combatimos con mucho cuidado, que lo estamos haciendo, sino también con los recursos necesarios para ir en ayuda de los que más lo necesitan”, finalizó.