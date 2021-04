Urruticoechea por despacho de ley de Eutanasia: “Es un día triste para Chile”

El diputado por el distrito 21 Cristóbal Urruticoechea dio a conocer su impresión tras la aprobación en la cámara de diputados del proyecto de ley de Eutanasia, donde indicó que “es un día triste para la Republica de chile. El congreso de diputados ha aprobado la ley de la muerte apoyada por parte de la derecha. ¿Qué precio o más bien qué valor ético le podemos entregar a un acto en donde se mata a un ser humano por compasión?”.

Urruticoechea agregó que “no estoy a favor de que sea posible acabar con la vida de una persona, puesto que con la vida humana no hay que terminar, se debe luchar por cada vida, sin dejar atrás a ninguna. La vida es un valor adquirido y eso no lo otorga ninguno de nosotros, ninguna ley”, enfatizó.

El parlamentario, además, se refirió a su intervención en la cámara frente a esta normativa, donde indicó que “ante el sufrimiento, propuse acompañamiento, cultura de cuidado, alivio del dolor. Propuse dar esperanza, vida en la enfermedad: Con cuidados paliativos garantizados en todos los rincones de Chile, que certifique el acompañamiento y la intimidad personal y espiritual para quien lo requiera, con apoyo a las personas cuidadoras y familiares, con permisos laborales retribuidos durante todo el proceso de acompañamiento. Ellos ante el sufrimiento, propusieron terminar con la vida de la persona, proponen su muerte”.

Finalmente el diputado Urruticoechea puntualizó que “esta ley no puede hacer decaer el derecho a vivir, puesto que el derecho a vivir no depende de su calidad. Transformar una prestación de salud, que no es otra cosa que matar a una persona o permitir el suicidio asistido, va a transformar al personal médico en verdugos, pudiendo dar espacio a soluciones finales no queridas ni por los enfermos ni por las familias”.