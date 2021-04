Denuncian extracción ilegal de aguas en río Mulchén y exigen fiscalizar episodios de contaminación

Una nueva denuncia relacionada con las aguas del río Mulchén realizaron agrupaciones ambientalistas de la capital de la amistad, quienes precisaron que se estaría realizando una extracción ilegal de aguas del afluente.

El hecho fue testificado por miembros de las agrupaciones de la comuna que participaron en la inspección de las aguas tras la mortandad de peces, quienes al internarse en el territorio descubrieron diversos motores y maquinarias instaladas a un costado del río para realizar el bombeo de agua hacia predios agrícolas colindantes.

BOMBAS ENCONTRADAS EN EL RÍO MULCHÉN

Diario La Tribuna conversó con la asesora del comité ambiental de Mulchén Karina Cabrera quien relató que “a raíz del problema que hubo con los peces, comenzamos a monitorear el río aguas arriba para ver más o menos de dónde iniciaba el problema, entonces el día 6 cuando se descubrió el tema de los peces se visualizó una bomba de agua, donde no hicimos las indagatorias en el momento porque lo que nos importaba era el tema los peces, pero al día siguiente fue personal del comité y de la agrupación Mulchén consciente a recorrer nuevamente, y pudimos ver que era una bomba muy grande que extrae muchos litros por segundo, y no teníamos claro de quién era, así que tratamos de ir investigando un poco a quién correspondía esa bomba”, aseveró.

Cabrera además agregó que “al día siguiente, ya recorriendo más, pudimos ver que había una segunda bomba. En nuestras averiguaciones descubrimos que el predio corresponde a una agrícola en ese sector que tiene un maizal, donde ellos ganaron en 2018 un proyecto de riego por carrete, pero ese proyecto no incluye las bombas de agua, sino que solamente los carretes para poder entregar”.

A lo anterior agregó que realizaron indagatorias en relación a posibles derechos de extracción de aguas en este punto del río, y donde confirmaron que no hay autorizaciones vigentes para la extracción de agua en esta parte del afluente, donde además vecinos y lugareños agregaron que los motores encontrados se encontraban, a lo menos, desde hace un año en esta zona.

Karina Cabrera además comentó que “el día domingo nosotros pedimos a personal del comité que fuera nuevamente a darse una ‘vueltita’, y cuando llegaron se dieron cuenta que estaban desmantelando las bombas, había dos camionetas, una blanca y una roja, y estaban retirando todo, absolutamente todo. Una de las personas tomó fotografías de lo que estaba sucediendo desde la ribera. Ya el día martes, se acercaron chicos de Mulchén Consciente a revisar y pudieron verificar que habían retirado las dos bombas y se había limpiado el lugar -pero perfecto- no había manchas de aceite, no estaban los bidones ni los filtros, absolutamente nada”.

Finalmente precisó que ingresaron las denuncias a la Dirección General de Aguas “porque claramente es un delito de robo de agua, y lo otro que está la sospecha de que ellos puedan ser realmente los responsables de la muerte de los peces, porque sus bombas funcionan con combustible y si había derrames en el suelo, es posible de que la bomba haya estado derramando algún líquido al río y haya sido lo que contaminó las aguas. Estamos a la espera de las indagatorias. El compromiso de nosotros es seguir investigando hasta que se haga justicia por el río, porque lo que pasó no es menor y no son las únicas personas que están extrayendo agua ilegal, así que desde ahora nos hicimos un plan de monitoreo para poder ir averiguando quienes realmente tienen derechos de agua en el sector y los que no, serán denunciados”, finalizó.

JORGE RIVAS POR CONTAMINACIÓN: “CREEMOS QUE HAY INTERVENCIÓN HUMANA”

El alcalde Jorge Rivas en relación al caso del la posible contaminación del río, indicó que “eso nos llevó, a través de la Oficina de Medio Ambiente y de su encargada, de poder tomar algunas medidas, entre ellas por supuesto oficiar a las instituciones correspondientes con la finalidad que tomaran conocimiento, y a la vez también llevaran adelante algunas instrucciones para poder investigar a cabalidad lo que estaba pasando en el río Mulchén”.

Agregó que se trasladaron al lugar junto a personal del Servicio Nacional de Pesca –Sernapesca- realizando un recorrido por las

las orillas del río, “con la finalidad de poder encontrar especies que ellos pudieran llevar para la evaluación y análisis respectivo y poder -por supuesto- conocer de su parte cuáles podrían haber sido las causas que llevaron a esta lamentable situación”.

Además enfatizó que “nosotros creemos obviamente que hay intervención humana, que es lo que en definitiva podría haber alterado la situación de los peces y otras especies en el río, y por eso es que hemos pedido incansablemente que se investigue. Hemos pedido también a la Autoridad Sanitaria tomar muestras en el río y que a la vez visitaran algunos lugares de donde supuestamente pudo ocasionarse este daño”.

Finalmente indicó que “es inaceptable de que se produzca este tipo de situaciones, sobre todo si es que ha sido provocado por humanos. Nosotros no vamos a soportar situaciones de esta naturaleza, vamos a pedir a los organismos respectivos que investiguen hasta el final, y que obviamente se sancione a los responsables porque esa es la forma cómo se debería determinar en definitiva y con medidas que ojalá sean ejemplificadoras”.