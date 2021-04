Diputado Norambuena: “Nos gustaría saber si el gobierno está disponible para dar tranquilidad a nuestra zona”

El diputado por el distrito 21 Ivan Norambuena se refirió en las últimas horas a los hechos de violencia registrados en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, en donde acusó “inoperancia” de las autoridades de la zona.

En particular, Norambuena indicó que “en la provincia de Arauco la cual yo representó hay inseguridad, hay desesperación, hay angustia e impotencia, y también hay inoperancia. Tenemos un gobernador nombrado por el gobierno que no entiende lo que pasa en la zona, y no tiene identidad tampoco con los problemas de la zona. Un ejemplo, no se puede enfrentar todos estos desafíos a control remoto, la ausencia en la prevención es evidente. No puede un gobernador estar protegido y en las casas de hospedaje de él habiendo casa fiscal, es la casa hospedaje de carabineros. Ahí hay un ejemplo de la inoperancia con lo cual tenemos que enfrentar estos temas, una vergüenza”, expresó.

Norambuena también expresó: “Que respuesta le damos a quienes no pueden vivir tranquilos porque tenemos un estado que no reacciona, que le decimos a los emprendedores que por mucho tiempo con esfuerzo con apriete de cinturón, con responsabilidad, han salido adelante, pero que hoy día el estado no les da la tranquilidad y la seguridad para seguir con sus actividades. Que le decimos a quienes pierden su hora médica a especialista que tanto cuesta a los habitantes de la provincia de Arauco, y no pueden porque estos actos delictivos no permiten que ellos puedan transitar libremente por las rutas, que le respondemos a los trabajadores forestales que se ven sometidos a la angustia en el día a día, cómo le damos más tranquilidad a los conductores de camiones forestales sometidos en el día a día junto a su familia de que no saben si pueden volver a su lugar de origen”.

Finalmente, el parlamentario enfatizó en que “le pedimos al gobierno que no caigan el mismo juego de las autoridades anteriores, de los gobiernos de izquierda quienes presentaban querella tras querellas sólo para el titular comunicacional. Aquí sean terroristas, sean delincuentes de robo de madera, sean activistas de fachada o los que sean, enfrentémoslos, y eso es lo que queremos y nos pide la gente de nuestra zona, quienes vivimos en la región, quienes estamos permanentemente en contacto con las comunidades, quienes sabemos el dolor que le aflige a muchas familias. Nos gustaría saber si el gobierno está disponible o no para dar tranquilidad a nuestra zona”, finalizó.