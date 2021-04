Camila Vallejo: “El presidente d podrá acumular una tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón”

En el marco de su intervención en la discusión del proyecto del tercer retiro del 10%, minutos antes de la votación en la Cámara Baja, la diputada criticó al Ejecutivo por sus reiterados intentos de interpelar un recurso de inconstitucionalidad.

“Esta actitud es vergonzosa, inhumana, inmoral”, enfatizó la parlamentaria, añadiendo que “el presidente de la República podrá haberse enriquecido durante la pandemia mientras muchos morían, se empobrecían y lo pasaban mal. El presidente de la República podrá acumular una tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón. Y eso es lo que siente el pueblo de Chile“, aseveró la parlamentaria Vallejo.

La diputada destacó además que “el presidente de la República podría perfectamente evitar que esto vaya al TC. No solamente evitando poner requerimientos sino también presentando otras iniciativas (…). Pero no lo hacen, no quieren avanzar a más propuestas”.