Gremios y dirigentes de Biobío condenaron hechos de violencia en la provincia de Arauco

Dirigentes de la zona reaccionaron frente a los hechos de violencia registrados la noche de este martes en localidad de Quidico, comuna de Tirúa.

La Multigremial de Biobío -a través de un comunicado- se plegó al llamado de la Multigremial nacional a establecer estado de sitio para la macrozona sur, en vista de los últimos atentados ocurridos en Biobío y La Araucanía.

A través de su presidente, Rolando Merino Barrientos, la asociación de gremios declaró adherirse a la necesidad de revisar el trabajo del sistema judicial, toda vez que la Multigremial nacional indicó que podría estar configurándose un “incumplimiento constitucional” por parte de los fiscales y los jefes de la Defensa Nacional.

En tanto, respecto del último atentado a conductores de camiones en Collipulli, Merino precisó que es una situación “grave, grave. Es un atentado contra la paz y tranquilidad, contra la posibilidad de vivir en paz y trabajar en paz, poder volver con seguridad a su casa, poder invertir y generar trabajo. Todo eso está en peligro con este ambiente de hostilidad, con este ambiente de amedrentamiento, el ambiente que el terrorismo ha generado en la macrozona sur, desde el sur del Biobío hasta el norte de la región Los Ríos. Como Multigremial de Biobío nuevamente rechazamos todo este tipo de actos terroristas, que lo único que han creado es inestabilidad e inseguridad”.

Por su parte Jorge Guzmán, ex presidente del gremio agregó que “quisiera llamar a los tres poderes del Estado y el mundo político en conjunto a condenar enérgicamente los ataques terroristas sufridos anoche y antenoche, y que es cosa de todos los días en la provincia de Arauco y en la región de La Araucanía. Quisiera llamarlos a que no sigan siendo cómplices de este terrorismo, y también me gustaría saber si los organismos de derechos humanos han sido tan prestos y rápidos en comunicarse con el chofer baleado en Victoria, o con las víctimas de incendio en Quidico, como lo hicieron para contactarse con el delincuente que escapaba en Valparaíso”, puntualizó.

DUEÑOS DE CAMIONES: “NOS ESTÁN DISPARANDO A MATAR”

El presidente de la Asociación de dueños de camiones Asoducam Biobío Los Ángeles y secretario general de la Federación de Dueños de Camiones del sur Fedesur, Freddy Martínez también se refirió a los hechos de violencia en la zona de Arauco y Malleco, en donde al menos cinco camiones fueron baleados e incendiados en la comuna de Victoria, manifestó que “nosotros venimos con los atentados a camiones desde el año 1997, después desde el año pasado a la fecha ya no era solamente quema de camiones, sino que ahora hay disparos a matar a los conductores, y precisando lo que ocurrió señaló: “Ellos dispararon directamente a las literas donde saben que los conductores están descansando”, precisó.

A lo anterior agregó que “ahora aquí hubo un cambio a lo que venía pasando, y por protocolos, ya que pertenecemos a grupos que en conjunto a las policías, hemos tomado algunas medidas para proteger a nuestros conductores, y una de esas es que los camiones con carga peligrosa, como los camiones con combustible que atacaron, no transiten de noche, y sólo lo hagan hasta las nueve de la noche, pero esto ya sobrepasó todo límite ya que los camiones estaban en un punto de destino. Los conductores estaban descansando ya que habían llegado al lugar a realizar su descarga, para luego esperar la mañana y retornar a las plantas. Por lo tanto, esto ya fue al interior de una ciudad, en las instalaciones de un servicentro, donde hay civiles ya que en el entorno hay casas, por lo tanto esas balas de fusil, esos disparos pudieron perfectamente afectar a civiles. Gracias a Dios por una cuarta le pegó en el hombro, porque si le pega en la cabeza lo mata, y hubiéramos tenido un segundo Juan Barrios”.

El presidente de Asoducam también se refirió a los hechos de violencia de Tirúa, puntualizó que “si nosotros revisamos los últimos acontecimientos con lo que pasó en la comuna de Tirúa, en Quidico, donde se le dispara a una tenencia de Carabineros, se queman casas, hoy día nos están disparando adentro de los servicentros en donde los camiones están descansando, esto ha ido recrudeciendo, entonces nosotros estamos trabajando en las condiciones más inseguras que podemos ejecutar, y este asunto es sencillamente porque acá no se está ejecutando el Estado de derecho, no hay garantías en el sector nuestro para poder trabajar y poder circular, los camioneros primero les queman su herramienta de trabajo que son los camiones, y hoy día nos están disparando a matar, a la cabeza”, enfatizó.