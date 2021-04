Economista analiza alza de precios en productos básicos de la zona

Con preocupación ven los consumidores de la provincia de Biobío, el alza de precios de diversos productos básicos para el hogar, entre ellos, el valor de los combustibles, y más ahora que lentamente las temperaturas mas frías del año comienzan a acercarse, y miles de familias de la zona aumentan el consumo de elementos derivados del petróleo para calefacción, como es el caso de la parafina o el gas.

Es por esto que Diario La Tribuna conversó con el economista y académico de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, Jorge Sandoval para abordar el impacto de las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas INE respecto del IPC de marzo que registró un aumento de 0.4%, con alzas en los combustibles que marcaron una fuerte incidencia.

INSUMOS BÁSICOS

Consultado al respecto, Sandoval indicó que “esto obedece a que son insumos básicos, entonces todos los insumos básicos como el agua potable, la luz y el gas están autorizados por el Ministerio de Economía, a partir de una planificación que el Estado les autoriza, o sea, ellos tienen una cláusula de reajustabilidad mediante la cual, habiendo cumplido ciertos parámetros, uno de esos la inflación acumulada en el período anterior; entonces lo que hacen las concesionarias que tienen estos insumos básicos es que solicitan a la autoridad del Ministerio de Economía, la autorización para reajustar las tarifas en determinado porcentaje. Es lo mismo que pasa con las planificaciones en el Ministerio de Transportes, Obras Públicas con el TAG; igualmente lo que sucede cuando los jueves dicen que ENAP sube los combustibles porque se cumple una determinada tarifa, según el precio del barril de petróleo a nivel internacional”.

Ante esta situación, el economista de la UdeC precisó que el Estado podría interceder “lo que puede hacer el Estado, en este caso, es que si estamos en una situación de pandemia, como la de ahora, en donde muchas familias tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, entonces se puede conversar con estas empresas y hacer que suspendan, por ejemplo, el alza de tarifas o la posterguen. Lo que sucedió por ejemplo el otro día, cuando todas las isapres concordaron en que no van a aplicar la reajustabilidad de tarifas que la ley les permitía, entonces dos isapres dijeron que no iban a reajustar, luego otras dos, y al final todas las isapres dijeron que no iban a reajustar, pero estaba dentro del marco de la ley”, puntualizó.

FACTORES DEL ALZA DE PRECIOS

De igual forma, Jorge Sandoval explicó los factores en el alza de precios. “Lo que presiona al alza en los combustibles es el IPC, la inflación, entonces lo que pasa es que el IPC fue un 0.4% y eso gatilló que fuera aumentando. Ahora lo que pasa es que ese porcentaje en el que suben las tarifas de los consumos básicos en este caso de la electricidad o gas licuado es un porcentaje superior a la variación del IPC, -me explico- el último fue de un 0.4% y las tarifas se reajustan mucho más que eso porque toman en consideración una reajustabilidad inmediatamente el período anterior que son mínimo seis meses”, precisó.

TENDENCIA AL ALZA

Finalmente el académico enfatizó que el mercado local presenta una tendencia al alza de precios, afectada por el mayor consumo y un posible tercer retiro del 10% de las AFP: “Ahora hay una tendencia a la mayor alza de precios porque hay un mayor consumo. Si usted se acuerda que tenía que entrar en vigencia una reajustabilidad en la tarifa de invierno de la electricidad, y eso estaba establecido por ley, entonces cuando estas empresas se ganan el derecho a ofrecer ese servicio como consumo básico elemental, entonces ahí, dadas las condiciones de la economía por la pandemia, el Estado llega y conversa con las empresas y finalmente no se aplicó la tarifa de invierno. Se postergó en definitiva, pero ahora lo que yo quiero relacionar es la inflación, porqué nace la inflación, y por definición en economía es el alza sostenida y generalizada de precios, y lo que pasa es que suben los precios porque hay demanda; y por qué hay demanda, porque hay ingresos, entonces lo que sucede es que en estricto rigor el alza de precios no es porque la gente tiene más ingresos -ahora tenemos una caída de los ingresos- pero resulta que se entregó el primer y segundo retiro y ahora el caso seguro que se empieza a tramitar, y lo más seguro es que se va a generar ese tercer retiro; entonces ante la eventualidad y las perspectivas de que haya más ingresos circulando, hay una tendencia a que los precios van a subir”, sentenció.