A seis meses del fallecimiento de Tito Aedo familiares y comunidad deportiva piden justicia

Ya son seis meses desde que el fallecimiento del reconocido docente Tito Aedo enlutó a la comunidad angelina. Fue atropellado el 11 de octubre del 2020 cuando circulaba en su bicicleta por la avenida Las Industrias, a la altura del kilómetro 514, cerca del cruce que se dirige al Molino Biobío.

El ciclista transitaba por la berma cuando un vehículo, que a la fecha no ha podido ser identificado, lo embistió y se dio a la fuga.

Desde ese día, su familia, amistades, conocidos y alumnos iniciaron una intensa campaña en redes sociales en la búsqueda de antecedentes que permitan identificar a el o los responsables de la muerte, ante una investigación por parte de las autoridades que no ha dado mayores frutos hasta el momento.

“Nosotros como familia nos acatamos como víctimas indirectas a Fiscalía, por lo que hemos tenido acceso a las carpetas investigativas. Nos vimos obligados a hacer esto, ya que no veíamos mayores avances. Lamentablemente aquí las instituciones no están funcionando, la fiscal se compromete con nosotros a enviar una orden de investigación y las fechas no son cumplidas. Yo no quiero culpar a las personas, reitero que las instituciones no están funcionando”, explicó Victoria Sáez viuda de Tito Aedo.

También levantó un llamado de agradecimiento hacia la comunidad, resaltando el apoyo incondicional de sus colegas, alumnos y el mundo del deporte. “La última orden se investigar se efectuó el 29 de marzo y desde la fiscalía se habían comprometido directamente con nosotros a enviarla el 22 de marzo. Nosotros como familia debimos llevar la bicicleta de Tito hasta investigaciones porque ellos no tenían cómo venir a buscarla; como víctimas nos tocó estar acarreando las pruebas”, relató Victoria Sáez.

Cualquier información que tenga la comunidad angelina respecto al paradero del conductor o conductora que participó en el accidente que cobró la vida de Tito Aedo, puede entregar los antecedentes correspondientes al mail familiaaedosaez@gmail.com o al contacto de denuncia 432570213 de la PDI.

EL MUNDO DEL DEPORTE

Desde la Asociación de Ciclistas Los Ángeles, a lo largo de estos seis meses se han desarrollado diversas actividades con la finalidad de llamar la atención de las autoridades, pidiendo justicia por el atropello de Tito Aedo. Masivas cicletadas han recorrido las principales calles de la capital provincial con la finalidad de concientizar a la población y hacer visible un problema que cada vez se acrecienta más: la muerte de ciclistas a manos de conductores irresponsables.

Paula Mella, una de las fundadoras de este movimiento, precisó que “seguiremos brindando todo nuestro apoyo a Victoria Sáez, la viuda de Tito, en cuyo accidente aún no se hace justicia. Las penas para los conductores culpables de estos delitos deben ser aún más severas. Estamos realizando una extensa campaña a través de nuestras redes sociales con #JusticiaparaTito, pues queremos darle mayor visualización a este gravísimo hecho que aún no tiene culpables”.

Cabe mencionar que Ciclistas Los Ángeles es una agrupación que nació el año 2016 “con la idea de poder motivar el uso de la bicicleta para que la gente pudiera salir, para poder darnos a conocer y luchar por nuestros derechos”, señaló Katia Beltrán, otra de las fundadoras del movimiento.