Vallejo e impuesto a los súper ricos: “Tenemos a un presidente cuidando los bolsillos de sus amigos”

Recientemente se dio a conocer el ranking publicado por la revista Forbes sobre las principales fortunas del mundo, entre los nombres que lideran la lista se encuentran la familia Luksic (US$ 23.300 millones), Julio Ponce Lerou (US$ 4.100 millones), Horst Paulman (US$ 3.300 millones), el presidente Sebastián Piñera y su familia (US$ 2.900) y Roberto Angelini (US$ 2 mil millones).

En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada Camila Vallejo expresó que “esta noticia indigna porque se conoce justo el mismo día que conocemos informaciones sobre el empobrecimiento de la población durante la pandemia y cómo grandes segmentos de la población de ingresos medios cayeron en la vulnerabilidad”.

Respecto al presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra entre las fortunas que incrementaron su patrimonios, la parlamentaria expresó que “él está escondido, ya no está dando la cara, son sus ministros quienes hablan por él, o sea, lo que estamos viviendo es que tenemos un presidente escondido, cuidándole el bolsillo a sus amigos supermillonarios, mientras los ministros reparten migajas a los chilenos”.