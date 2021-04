La historia de la angelina que encabeza una campaña de ayuda a familias vulnerables

La crisis sanitaria que afecta a nuestro país desde marzo del año pasado ha generado muchas historias de solidaridad y compromiso con quienes lo han pasado mal en tiempos de pandemia. Agrupaciones que han realizado campañas de ayuda, recolección de alimentos o de insumos para familias que han perdido sus trabajos, o que se han visto directamente afectadas por los confinamientos que se han generado en nuestra zona.

Si bien en las agrupaciones este trabajo de recolección de artículos y ayuda se distribuye de manera equitativa entre los voluntarios y miembros, hay otras historias en donde ciudadanos comunes y corrientes han solidarizado por la cruda realidad que viven familias de la zona, situación que los ha motivado a realizar gestiones para visibilizar estas realidades y que otros también se sientan tocados con las historias que hay detrás de una situación de crisis que viven hombres, mujeres y niños en tiempos de pandemia.

De esta forma conoceremos la historia de Minelva Castillo, una joven madre de Los Ángeles que, impactada por la realidad que viven familias de migrantes que han llegado en busca de una nueva oportunidad, decidió utilizar sus redes sociales como una herramienta de comunicación y ayuda en beneficio de quienes se ven afectados por las secuelas de la pandemia al no contar con lo básico para el diario vivir.

LA HISTORIA

Minelva Castillo es titulada de carrera de trabajo social, lo que es una herramienta importante para este desafío que emprendió en las últimas semanas. La angelina se encuentra sin trabajo desde el estallido social, pero esto no ha sido impedimento para desarrollar esta labor solidaria que buscar entregar ayuda y gestionar soluciones para las familias extranjeras que llegan a la comuna. Relata que “tiempo atrás trabajé en una entidad dedicada solamente a ayudar a migrantes, pero quedé sin trabajo el año 2019. Siempre yo estoy ayudando como puedo de manera anónima, pero esta vez conocí la dura realidad de una familia que escapaba de mis manos, los que eran muy vulnerables. No tenían ningún tipo de enseres en su hogar. Yo llegué a ellos a través de una persona venezolana que ayudé, me contactó y me contó la historia, me dice que hay una familia que lo está pasando mal, y que ya sabe que yo voy a poder ayudar. Entonces yo hago una visita para ver que la información es verdadera, ya que tengo siempre la precaución de hacer una visita antes para ver efectivamente que sea así, entonces llegué y me percaté que no tenían nada, solo bolsas con un poco de ropa, pero nada más. Les habían prestado un sartén donde ellos cocinaban, y nada más”, relató.

Ante esta situación Minelva comenzó a evaluar cuál era la forma de poder generar ayuda para esta familia que contaba incluso con niños. Así, realizó una “lucatón”, campaña donde las personas aportan mil pesos, y lo recolectado es utilizado para la compra de insumos. En este caso, la campaña logró generar recursos para comprar artículos para el hogar, en donde además familias quisieron sumarse a la campaña, y donaron distintos implementos para poder amoblar en parte el lugar donde esta familia estaba viviendo.

Comentó además que “la idea es mantener esta ayuda, si bien estoy ayudando mensualmente, sé también que hay familias que están sin trabajo –pueden ser chilenas o migrantes- pero no importa ya que uno puede cooperar de la mejor manera. Creo que no tenemos que esperar a emergencias como un siniestro para ayudar ya que si nosotros tenemos por ejemplo una cama o un colchón que no usamos, no lo dejemos abandonado y busquemos a las personas que lo necesiten ya que hay familias que lo pueden usar para tener un mejor descanso, ya que hay muchos que no lo tienen”, precisó.

Además hizo la invitación a las personas que se quieran sumar a esta labor solidaria: “a quienes deseen aportar que se contacten conmigo, que yo puedo gestionar para ir a retirar en mi vehículo, si tiene algún artículo que quieran donar para muchas personas, y que confíen en uno, que vean que uno lo hace de bien y quiero ser súper enfática en eso ya que lo que se recauda va en directo beneficio de las familias”.

Minelva Castillo resaltó que en este tipo de actividades ella no genera recursos, y que su única paga es la sonrisa de las personas que se ven beneficiadas con esta actividad. Quienes deseen sumarse a esta campaña de ayuda se pueden contactar con la asistente social angelina mediante su cuenta de Facebook e Instagram, o también a través de su whatsapp +569 46 53 38 69.